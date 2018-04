Australští Pink Floyd slaví třicetiny, v Plzni vystoupí pod širým nebem

„Přijedou sem v rámci turné s názvem Time. Pojmenované je podle jedné z nejznámějších písní z kultovního alba Pink Floyd Dark Side of the Moon. Na koncertu zahrají nesmrtelnou hudbu ze všech období kapely. Čeká nás opět velkolepá živá show s nejmodernějšími světelnými efekty, lasery, speciálně navrženými projekcemi i animacemi promítanými na obrovské obrazovce. Chybět nebudou ani nafukovací postavy z ikonických pinkfloydovských alb,“ zve Vladimír Sendler z pořádající agentury.

Na pódiu se tak například objeví nafukovací růžový klokan, prase nebo učitel. „Hlavní ale je, že se návštěvníkům představí deset vynikajících hudebníků a zpěváků,“ dodává Sendler.

Svým prvním českým vystoupením pod širým nebem zahájí kapela letošní Slavnosti svobody.

Když se v roce 1988 skupina pěti mladých lidí z australského Adelaide dala dohromady a začala jen tak pro radost hrát písně Pink Floyd v pronajaté školní místnosti, skoro nikdo netušil, že tento projekt, známý mezi svými fanoušky také jako Aussie Floyd, bude po následujících třicet let plnit světové arény.

Tomuto již od začátku velice ambicióznímu projektu kapely, která se snaží svůj vzor věrně napodobovat notu po notě, zvuk po zvuku, ale ze začátku věřil jenom málokdo.

The Australian Pink Floyd Show je jedna z vůbec nejstarších a nejdéle fungujících tributních kapel a rozhodně patří k těm nejslavnějším.

„Nicméně termín tributní kapela již v tomto případě není na místě, jelikož jejich ohromující hudební produkce se zaměřením na hudební a vizuální detail učinily z této show jeden z nejžhavějších artiklů na hudební scéně vůbec. The Australian Pink Floyd Show se již několikrát objevili v televizích, hudebních časopisech, dokumentárních filmech a knihách o Pink Floyd, byli nesčetněkrát vyzdviženi v prestižních hudebních médiích i novinách jako The Times či The Guardian,“ konstatuje Sendler.

Loni jela kapela velmi úspěšné turné po Evropě a USA. Do Plzně veze novou speciální videoprojekci s originální animací na velkoplošnou LED obrazovku s vysokým rozlišením.