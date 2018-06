Strany v Karlovarském kraji už vědí, kdo povede volební kandidátky

V Karlových Varech se o post primátora budou ucházet nováčci, ale i známí politici. A to včetně současného prvního muže města Petra Kulhánka, který je ve funkci od roku 2010.

„Povedu kandidátku Karlovarské občanské alternativy do našeho čtvrtého volebního období se snahou potřetí obhájit mandát primátora města,“ potvrdil.

Kandidátka je podle něj hotová z 95 procent a opět se na ní objeví i primátorův náměstek pro kulturu, památkovou péči a školství Jiří Klsák. „Stejně jako v minulých obdobích půjdeme do voleb samostatně pod naší značkou KOA s tím, že naším nejbližším partnerem pro povolební vyjednávání je STAN,“ prozradil Petr Kulhánek.

Ze známých tváří bude o primátorské křeslo usilovat například lékař a bývalý generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März z dříve koaličního, dnes opozičního hnutí Karlovaráci či projektant, krajský a městský zastupitel Petr Bursík z ODS.

Občanští demokraté v úterý oznámili svou spolupráci se Stranou soukromníků a organizací Mladých konzervativců. Petra Bursíka na kandidátce následuje právník Viktor Linhart a úřednice Simona Vránová. Čtyřkou je lékař, městský a krajský zastupitel Jiří Brdlík.

Sociální demokraté překvapili Radomírou Poláčkovou

Čelo karlovarské kandidátky už ukázali i tamní sociální demokraté. Jedničkou se stala doposud zcela neokoukaná členka Radomíra Poláčková. Ve volbách do krajského zastupitelstva před dvěma lety byla na kandidátce na 48. místě. Volební tým karlovarské sociální demokracie o ní prozradil, že pracuje osmým rokem jako asistentka velké karlovarské firmy, má dvě děti a žije 25 let ve spokojeném manželství. Hned za ní stojí bývalý hejtman a karlovarský advokát Martin Havel.

„Neusiluji o nějaký velký návrat do politiky. Beru to jen jako vstup do komunálu coby občan a zastupitel, to je moje meta,“ vysvětlil s tím, že současného povolání se vzdát nechce.

Ze známých jmen ČSSD jde do volebního boje ještě exposlankyně Markéta Wernerová coby čtyřka, nynější primátorův náměstek pro majetek Michal Riško je sedmý.

Řadu nových tváří přinášejí i Piráti. První čtyřku tvoří političtí nováčci Jindřich Čermák coby lídr, Barbora Hradečná, Pavel Sušanin a Daniela Bílá. Známější je až jejich pětka, tedy bývalý zastupitel a radní za hnutí O co jim jde?! Milan Rusev, současná zastupitelka Alternativy Renata Kozáková a krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů se sedmičkou.

KSČM v Karlových Varech kandidátku dokončuje a také vsadila na novou tvář. Lídrem se stal Martin Mareš. „Z komunální politiky zkušenosti nemá, jen jako člen komisí a výborů, je ale členem krajského bezpečnostního výboru,“ uvedl krajský předseda Josef Murčo.

Hnutí ANO ještě čeká na schválení kandidátů

Velkou záhadou je zatím v krajském městě jednička hnutí ANO. Podle oblastní předsedkyně Gabriely Dostálové má ANO hotových a odsouhlasených 18 kandidátek ve městech a obcích regionu včetně Karlových Varů, Sokolova a Chebu. Schválit je však ještě musí předsednictvo a výbor hnutí.

„Až budou kandidátní listiny schválené, tak ihned zveřejníme veškeré podrobnosti,“ ujistila.

Za hnutí ANO v krajském městě do posledních komunálních voleb kandidovali nynější členové zastupitelského klubu Volní. Řady ANO opustili před dvěma lety. Tehdy mezi nimi byl i primátorův nynější náměstek pro investice Čestmír Bruštík. Zda bude společně s kolegy opět kandidovat, zatím jednoznačně neřekl.

Snažit se budou současný i bývalý starosta

Naopak snahu obhájit svůj post potvrdil starosta Sokolova Jan Picka, boj o úspěch zahájili také politici v Chebu.

Snažit se o něj bude jak před Vánoci odvolaný starosta Antonín Jalovec z Volby pro město (VPM), tak odvolaná místostarostka Gabriela Licková. Právě kolem ní vzniká nová politická strana Hnutí 2018. Spojilo se s Piráty a zahájilo jednání o budoucí koaliční spolupráci se současnou opozicí včetně VPM.