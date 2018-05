Boj o jihlavské kanalizace smírem neskončí, potvrdila veřejná diskuse

Jihlava a Luka nad Jihlavou jsou dvě samosprávy, které se před několika lety rozhodly, že z dobrovolného svazku měst a obcí vystoupí. A od té doby vedou se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) řadu právních sporů ohledně majetkového vyrovnání.

„Nemáme vůbec žádnou radost z toho, co se děje. Jedna strana říká, že je to bílý, druhá, že je to černý. Řeší to soudy,“ shrnul situaci Jindřich Skočdopole, starosta Polné a zároveň místopředseda předsednictva SVAK Jihlavsko.

Majetek nevydali, nebo si ho nepřevzali?

Pondělní setkání mimo jiné ukázalo, že obě strany nejsou schopné se shodnout ani na tom nejzákladnějším, tedy jakým způsobem se dá ze svazu odejít.

Jeho předseda a telčský starosta Roman Fabeš podmiňuje opuštění SVAK a následné vyrovnání podpisem příslušných smluv.

„Pořád odpovídám na otázku, proč jsme ten majetek (vodohospodářskou infrastrukturu) nevydali. Ale já říkám, proč si ho nepřebrali? Bohužel do této chvíle nebyly příslušné dohody, jejichž návrhy svazek Jihlavě i Lukám předložil, podepsány. Stanovy na tuto situaci ale myslí a obce se pořád považují za členy svazku, který se o infrastrukturu stará,“ pronesl Fabeš.

Jihlava opustila řady svazku k poslednímu dni roku 2012, Luka nad Jihlavou ji pak následovala o dva roky později. Ani jedna ze samospráv od té doby nenašla se SVAK společnou řeč ohledně majetkového vypořádání.

Loucký starosta Viktor Wölfl nijak nerozporuje fakt, že jím vedený městys zmíněné dohody nepřijal. Zároveň však tvrdí, že pro to, aby Luka dostala svou vodohospodářskou infrastrukturu zpět do svého majetku a mohla ji provozovat, nejsou tyto smlouvy nezbytně nutné.

Opírá se o výrok krajského soudu. „V tom usnesení, které je pravomocné, se praví, že veškerý majetek náleží vystoupivším obcím. A nemůže tam být podmínka, že musí být podepsány nějaké dohody,“ argumentuje Wölfl.

Kde jsou peníze za nájemné z potrubí?

Vodohospodářská infrastruktura je klíčovým majetkem, který jejímu vlastníkovi přináší výnosy. Ty pocházejí z takzvaného nájemného.

To zase platí společnost, jež tuto infrastrukturu provozuje, stará se o ni a od zákazníků vybírá vodné a stočné. V případě Jihlavska je touto firmou Vodárenská akciová společnost. Majetkový podíl v ní má i SVAK. Jelikož stále ještě nedošlo k převzetí vodovodní infrastruktury, tak nájemné z potrubí v Jihlavě a Lukách inkasuje Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

„Chybí nám peníze z nájemného za poslední tři roky. Někdo provozuje náš majetek a neplatí nám za to,“ zlobí se starosta Luk.

A stejná situace panuje i v Jihlavě. „Nárok Jihlavy na alikvotní (poměrný)podíl na nájemném činí asi 162 tisíc korun denně,“ vyčíslil náměstek primátora Jaromír Kalina.

Je to ovšem požadavek, který druhá strana neuznává a o němž soudy zatím plně nerozhodly. U části majetku podle Kaliny nárok Jihlavy zamítly. O další části majetku by pak měl Okresní soud v Jihlavě rozhodovat tento týden.

„Ve čtvrtek bude mezitímní rozsudek. Máme zažádáno o 220 milionů korun,“ dodal Kalina.

Podle Fabeše je nájemné příjmem svazku a je součástí debat o vyrovnání. „Finanční prostředky nad rámec investic do infrastruktury zůstávají na účtech svazku,“ dodal.

Jak se vše bude vyvíjet dál?

Beseda v Polné ukázala, že obě strany se nadále nedokážou shodnout ani na nejzákladnějších bodech.

Přesto jsou však prý i nadále ochotné jednat a hledat smírčí řešení. A to navzdory tomu, že všechny dosavadní pokusy ztroskotaly. Momentálně se připravuje další kolo takzvaného mediačního řízení mezi SVAK a Jihlavou. „Nyní čekáme na odpověď svazku, zda se chce dalšího kola zúčastnit,“ potvrdil Kalina.

„Se všemi obcemi jsme projednali složení mediačního týmu a v nejbližší době odejde tento návrh mediátorce Jihlavy,“ potvrdil veřejně vůli k jednání Roman Fabeš.

Ochotu jednat dál projevil i Viktor Wölfl. S jednou podmínkou - o majetku, o němž už soud rozhodl, že má být vydán, nesmí padnout ani slovo.