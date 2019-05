Kanalizaci novým parcelám, až poté ostatním. Starousedlíci protestují

Část nespokojených obyvatel poslala v minulém měsíci dopis pelhřimovským zastupitelům. Pod Pelhřimov totiž Skrýšov spadá. Obyvatelé v textu vyjádřili obavy, že se nepodaří odkanalizovat celou obec.



„Tato část projektu neřeší kanalizaci ve Skrýšově komplexně, tak, jak nám bylo celá léta z hospodářského odboru v Pelhřimově zdůrazňováno. Na poslední veřejné schůzi (15. března 2019) nám nedokázali přítomní zastupitelé odpovědět na dotazy, kdy bude realizována zbývající část obce,“ píše se v dopise.

Zároveň jeho autoři poukazují na to, že dosud nebyly uzavřeny smlouvy s vlastníky pozemků, kteří věcným břemenem dovolí projekt uskutečnit podle zpracované studie.

„Problém byl v tom, že se kanalizace rozdělila na tři části a nám bylo řečeno, že se nejdříve budou zasíťovávat nové parcely. Tak jsme se ozvali, protože jsme chtěli, aby se nejdříve napojily už stojící domy přímo ve Skrýšově,“ říká jeden ze signatářů dopisu František Nováček.

Akce bude rozdělena do tří let, dočkají se všichni, slíbil starosta

„K současné situaci mohu říct, že s námi město moc nekomunikuje. Na posledním zastupitelstvu města za nás interpeloval pan zastupitel František Kučera a pan Pavel Hájek,“ komentuje současnou situaci předsedkyně skrýšovského osadního výboru Alena Koutníková.

Právě na posledním dubnovém zasedání se pelhřimovští zastupitelé osudem kanalizace ve Skrýšově zabývali. Vedení města poslalo do své příměstské části vzkaz, že počítá s tím, že se odkanalizování v nejbližších dvou letech dočká celý Skrýšov.

„Nyní máme vydané stavební povolení na první etapu. Předpokládáme, že druhá etapa proběhne v následujícím roce, a jak jsem říkal občanům ve Skrýšově, třetí bude zase o rok později. Takže závěrečná etapa bude v roce 2021. Každá z nich má své vlastní povolení,“ pronesl starosta Pelhřimova Ladislav Med.



Podle jeho slov by se věcná břemena na pozemky, která občané Skrýšova zmínili ve svém textu, měla začít řešit během letošního roku.

„Letos by se to mělo celé dodělat tak, abychom měli stavební povolení na konci roku. Projektanti budou teď ve Skrýšově s lidmi, kterých se to týká, jednat a řešit trasy,“ doplnil starosta.

V obci se pracovalo dokonce i během prvomájového svátku

Během první etapy, která se rozběhla začátkem dubna, se kromě kanalizace dělá také rekonstrukce vodovodních řadů. Dohromady vyjde celá tato část na zhruba 23 milionů korun. Cena dalších dvou fází, které doposud nebyly vysoutěženy, se odhaduje dohromady na 20 až 30 milionů korun.

„Pracuje se tady a dělníci tady byli dokonce i během státního svátku 1. května,“ pochvaluje si Koutníková.

Skrýšovská kanalizace je v Pelhřimově evergreenem již po několik volebních období. Podle zastupitele Pavla Hodáče se v minulosti například uvažovalo o tom, že by se obec odkanalizovala v souvislosti s rozšířením čistírny odpadních vod.

Podle údajů Českého statistického úřadu měla Vysočina v loňském roce nejnižší podíl obcí s veřejnou kanalizací napojenou na čistírnu odpadních vod. Zatímco v celé republice je 54 procent obcí s touto infrastrukturou, na Vysočině jich je pouze 37 procent.