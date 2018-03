VIDEO: Pardubický kraj hledá cestu, jak vyhnat kamiony z Lázní Bohdaneč

11:36

Pardubický kraj chce vyhnat kamiony ze silnice první třídy I/36, která prochází i Lázněmi Bohdaneč. Zvažuje, že ji převezme do své správy. Pak by na ní mohl zakázat vjezd těžkým nákladním vozům. Přesto by musel zkoumat, zda nemá podél silnice budovat protihlukové stěny. A bojí se protestů obyvatel města.