Kamiony musí pryč. Uvolní místo na parkovišti u centra Budějovic

Tři nájemníci už dostali výpověď. Po nich se budou muset přesunout i nákladní auta. Velká plocha mezi Kauflandem a výstavištěm v Českých Budějovicích se postupně promění v jedno obří záchytné parkoviště pro stovky aut.

Nejdříve se má uvolnit část blíže k hypermarketu. Radnice odtud časem vytlačí kamiony. Pro ně hodlá novou odstavnou plochu zřídit u letiště v Plané v areálu opuštěných kasáren.

Vše chce stihnout, než začne stavba nedalekého Multifunkčního centra Dlouhá louka. Z důvodu demolice a následného budování zabere zhotovitel také část parkovací plochy přímo u současné sportovní haly. Bourání má přitom začít už v červnu.

„Celý prostor poblíž kruhové křižovatky, kde jezdily motokáry, prodávají se tam stromečky a brambory, ale i okolí, chceme upravit a otevřít vozidlům,“ potvrdil primátor Jiří Svoboda (ANO).

Podle odhadů radnice má právě tato plocha největší šanci, že bude hotová jako první z pohledu všech aktuálně plánovaných parkovišť v Budějovicích. První etapa by tak měla být připravená ještě letos.

Dopravní podnik před časem spočítal, že by v místě mohlo být celkem až 500 míst. Jenže s dalším rozšířením směrem k výstavišti to bude složitější.

„Musíme zároveň jednat s Jihočeským krajem o uvolnění prostoru u letiště, na což je potřeba nějaký čas,“ konstatoval náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Jenže právě zřízení odstavné plochy pro kamiony v Plané může trvat déle, než by vedení města potřebovalo. Zastupitelé Jihočeského kraje už loni na konci roku rozhodli, že tam nakoupí přibližně 25 hektarů pozemků a několik bývalých kasárenských budov za 143 milionů korun, které následně připojí k areálu letiště, a budou pro ně hledat vhodné využití. Transakci se však doposud nepodařilo dotáhnout do konce.

Kraj čeká na areál kasáren

„O zájmu města vím. Problém je v tom, že ministerstvo financí ještě neschválilo smlouvu. Pak se můžeme posunout dál. Kdyby ji schválilo do konce března, myslím, že nejpozději v červnu budeme mít vše zapsané na listech vlastnictví. Nyní tam nic dělat nemůžeme,“ vysvětlil náměstek jihočeské hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD).

Kraj i tak mezitím připravuje zásadní dokument, který se rozvojem kasárenského areálu bude zabývat. „Pokud se vše podaří v dohledné době dotáhnout, zahájíme kroky, které by vedly ke zřízení zóny pro kamiony. Zatím je to běh na dlouhou trať, nejdříve nám musí pozemky říkat pane,“ doplnil Novák.

Kromě velké odstavné plochy by v místě řidiči z povolání potřebovali i sociální zařízení, WC a sprchy. V budoucnu pro ně bude toto místo vhodnější kvůli blízkosti k dálnici D3.

„Hlavně ať nějaká odpočívka funguje. Jinak se bude opakovat to, co před lety, kdy museli řidiči kamionů kvůli povinným přestávkám parkovat, kde to šlo, napříč celým městem,“ vzpomněl si jeden ze šoférů Lukáš Meindl.

U D3 Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ještě několik dalších odpočívek plánuje. První z nich by se měla objevit u Chotýčan na Táborsku.

„Pracujeme na přípravě podkladů pro podání žádosti o územní rozhodnutí,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Pokud nenastanou komplikace, získá ředitelství rozhodnutí ještě letos. Pak musí následovat stavební povolení, ale i tak by se příští rok mohlo začít budovat. Další odpočívka u D3 bude Suchdol na Českokrumlovsku, která je součástí plánované dálnice. Ta však v těchto místech s jistotou nebude dříve než za pět let.

A ŘSD ještě chystá podrobný geotechnický průzkum pro odpočívku D3 u Velešína rovněž na Českokrumlovsku. Poté budou následovat další přípravné kroky.