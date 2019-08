Na Zlínsku si daly sraz kamiony, přijel i tahač s podobiznou Bati

S baťovsky vyzdobeným tahačem přijel ze Slovenska Michal Vrška, který pracuje ve firmě DKP Slovakia.

„Náš šéf je jeho velký obdivovatel a je to pro něj podnikatelský vzor,“ líčí. Ve společnosti mají i trucky s motivem Milana Rastislava Štefánika či zámku v Bojnicích, pro zlínský sraz ale pochopitelně vybrali Baťu.

A auto bylo středem pozornosti. Při spanilé jízdě městem a okolím Zlína jelo jako první a při prohlídce si jej řada obyvatel fotila a nešetřila obdivem. „Máme ho teprve od dubna, a co v něm jezdím, tak mám samé pozitivní reakce,“ popisuje Vrška.

„Řidiči na mě troubí a zdvihají palec, kolikrát i kolemjdoucí na ulici se zastaví a mávají, volají nebo obdivně pískají. Když zastavím na parkovišti, téměř vždy někdo přijde a dá se se mnou do řeči. Stává se mi to i v zahraničí, je to opravdu originální truck.“

Pokud není tahač zrovna někde na cestách, je k vidění v sídle podniku, kde se nachází velké technické muzeum se starými auty či motorkami. „Návštěvníkům ho můžu jen doporučit, jsou tam k vidění krásné historické kousky,“ poznamenal Vrška, který do Zlína přijel s celou rodinou.

Také jeho žena Zuzana dělá ve stejné firmě zabývající se dopravou a logistikou. „Kamiony jsou náš život, jezdím už 27 let. Byl jsem všude možně od Kazachstánu až po Portugalsko, i děti s námi jezdí už od doby, kdyby byly ještě v plenkách,“ usmívá se Vrška.