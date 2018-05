Karlovarský kraj má svůj první kamenný hospic, klienty přijme v létě

Stavba nového hospice vyšla kraj na 78,5 milionu korun a připravilo ji už bývalé vedení.

„Byli jsme jedním ze dvou regionů v republice, kde dosud kamenný hospic chyběl. Chtěli jsme lidem, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a na sklonku života, nabídnout důstojné prostředí, kde pro ně budeme mít připravenou odpovídající zdravotní péči,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

S nápadem na vznik hospicu v Nejdku přišla už před několika lety ředitelka Rehosu Olga Pištejová. Podle ní je třeba moderní budovu ještě dovybavit, pak už bude na první klienty zcela připravená. „Potřebujeme dát dohromady personál, jinak máme záštitu všech zdravotních pojišťoven, že by s námi nasmlouvaly tuto péči,“ uvedla.

Pokud se rodina rozhodne, že by v případě svého blízkého chtěla využít hospicovou péči v Nejdku, může se podle ředitelky obrátit na sociální pracovnici podobného zařízení nebo třeba městského úřadu. Ty totiž Rehos znají a rodinám poradí.

„Řeknou, jakým způsobem se k nám může pacient dostat. Vesměs je to na doporučení praktického lékaře nebo jde o přesun přímo z akutního lůžka nemocnice,“ popsala Olga Pištejová.

Stěny lze odsouvat podle potřeb klientů

Nejdecký hospic nabízí klientům dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje, kam za nimi mohou jejich rodiny chodit na návštěvu, dále též návštěvní místnost, kapli, prostor pro občerstvení i venkovní posezení. Podle krajského radního pro zdravotnictví Jana Bureše pořídil kraj kompletně nové vybavení včetně nových postelí do původní budovy Rehosu. Ta je s hospicem spojená nadzemní lávkou.

„Chtěli jsme mít všechno kompletně nové a velmi komfortní. Pořizovali jsme zlatý standard, solidní kvalitu, kterou si pacienti určitě zaslouží. Jsem strašně rád, že pokoje jsou vytvořené tak, že můžeme variabilně posouvat stěnu, aby měli lidé i intimní prostředí, pokud o něj stojí. Někdo si zase naopak rád povídá a stojí o společnost, takže lze stěnu odsunout stranou,“ uvedl.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch řekl, že se v posledních letech dostává hospicová péče do popředí.

„A myslím, že je to správně. Paliativní hospicová péče je hrazená z veřejného pojištění, ať už se to týká kamenných hospiců či domácí péče,“ uvedl. Zároveň podotkl, že každý kraj by měl mít na svém území hospic a slíbil, že ministerstvo zdravotnictví bude tyto služby se zdravotními pojišťovnami dále rozvíjet.

Hospic začal v Nejdku vznikat počátkem zimy 2016, stavebníci ho dokončili v březnu. Koncem května čeká budovu vysvěcení. Ponese název Hospic sv. archanděla Rafaela.