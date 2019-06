Sklářská škola hledá nadané děti, vychová si je v inkubátoru

Pomoc jí má inkubátor výtvarných talentů. „Je to bývalý domov mládeže, který byl dlouho prázdný. Díky českoněmeckým grantům v něm teď děláme nové dílny, sochařský a řezbářský ateliér. Mělo by to být něco jako základní umělecká škola, kde bychom chtěli vytipovávat budoucí studenty sklářské školy,“ říká Kopřiva.

„Dnes je veliký problém s tím, že děti se na základní škole ke sklu prakticky nedostanou, zrušila se výuka v dílnách. My jim ukážeme, jaké je sklo úžasný materiál, a že studovat sklářské obory se vyplatí. Spousta dětí si dnes neumí představit, co to práce se sklem je, musí to vidět, osahat si. Zpravidla jsou pak velmi nadšené,“ vysvětluje Kopřiva.

Děti se tak naučí jednodušší sklářské techniky jako je práce nad kahanem, mozaika, fusing, vitráž, důležitá bude i kresba a malba.

„Počítáme i s krátkodobějšími pobyty, a to i dětí z Německa, protože máme partnerství se sklárnou v Reichenbachu, kousek od Görlitz. Už teď děláme společné workshopy, jezdíme s dětmi malovat do přírody,“ uvedl ředitel.

„Díky inkubátoru ale víc odhalíme nadání dětí právě pro sklo. Vyzkouší si práci s různými specifickými nástroji nebo řezání skla. Toho se většina lidí bojí, přitom máme vyzkoušeno, že po deseti minutách správného výkladu se sklo naučí řezat i dítě,“ podotkl Kopřiva.

Inkubátor pro nadané děti se má spustit na podzim. Nový školní rok ovšem přinese škole i další významný krok, který se zapíše do její historie. Díky evropským dotacím a podpoře Libereckého kraje roste v Šenově něco, na co je zvědavý celý sklářský svět.

„Sklářská veřejnost ať už z Evropy nebo ze zámoří skutečně se zájmem sleduje, jak přestavujeme původní budovy školy. Bude z ní centrum odborné sklářské výuky, které využije nejmodernější technologie jako je řezání skla laserem, 3D tiskárna. Bude tu úplně nová brusírna skla. Součástí se stane i fotoateliér, aby se studenti naučili sklo správně nafotit. To je velmi důležité, aby pak uměli své výtvory dobře propagovat. Focení mobilem na toto nestačí,“ říká Kopřiva.

Pozoruhodná bude i laboratoř světla, kterou využijí studenti designu svítidel, na který se šenovská škola specializuje.

„Designéři svítidel musí umět nejen navrhnout nové svítidlo, ale musí ho umět i vyrobit. To znamená umět nejen sklo, ale i práci s kovem a elektřinu. V laboratoři si vyzkouší, jaké zdroje světla jsou pro jejich návrhy nejlepší, budou tam měřit světelnost, luxy. Toto se neučí nikde jinde na světě,“ zdůrazňuje Kopřiva.