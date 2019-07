Kamencové jezero v Chomutově má nové atrakce, hladina vody však klesá

11:58

Velké plovoucí molo na Kamencovém jezeře v Chomutově má novou atrakci – dvě skluzavky. Malá je určena pro nejmenší od dvou let a vede do dětského bazénku. Velká skluzavka je dominantou hlavního mola a malí i velcí se po ní sklouznou přímo do jezera. Mohou na ni všichni lidé starší osmi let.