Spor o areál Kamencového jezera se vyostřuje, začíná ohrožovat sezonu

CV Relax je u zhruba třicítky staveb v rekreačním areálu dosud vlastníkem a odmítl nabídku města ve výši 18 milionů korun za jejich převod.



„Podle revizního posudku je hodnota nemovitostí 26 milionů korun. Částka byla snížena bez předchozího projednání. Podle mě to vychází z nějakých podivných zákulisních her a takové redukce nepovažujeme za solidní,“ oznámil advokát firmy Daniel Volák.

Jak dále řekl, firmě tímto krokem došla s radnicí po dvou letech hledání dohody trpělivost a podle toho se zachová.

„Byli jsme ochotni odprodat městu celý balík nemovitostí najednou. V reakci na neseriózní jednání města se klient rozhodl, že teď nabídne jednotlivé stavby k prodeji v dražbě komukoli, kdo nabídne nejvyšší částku, bez ohledu na posudky. Ať je tam klidně dvacet vlastníků a město se s nimi trápí po zbytek svých dnů,“ pronesl Volák.

Sumu zastupitelé výrazně snížili

O finančním vyrovnání s CV Relax hlasovali zastupitelé v polovině března. Původně měli na stole návrh ve výši 20,2 milionu korun, což je znalcem určená nejnižší cena nemovitostí.

Firmou požadovanou částku 26 milionů korun vycházející z revizního znaleckého posudku městská rada odmítla a doporučila zastupitelům schválit nižší sumu.

Nakonec byla na návrh několika zastupitelů částka dokonce ještě snížena na konečných 18 milionů, a to o výši dotací, které firma na investice získala z veřejných prostředků.

Mezi zhruba třiceti stavbami, které CV Relax vlastní, jsou kanalizace, gril bar, objekt Marína, nemovitosti na přilehlé vodní nádrži Banda, veřejné toalety a několik prodejních stánků.

V ohrožení je i provoz kempu

Pokud je CV Relax neprodá, může je nechat přinejmenším zavřené. I takový krok by znamenal pro rekreanty značné snížení komfortu. A dopadlo by to nejen na jednodenní návštěvníky, ale také na kemp, který bez toalet a kanalizace nelze provozovat.

Zároveň blokování staveb ohrožuje budoucí rozvoj areálu, který město chystá.

„Pro provozování areálu je to komplikace. Předpokládám, že se vývojem bude opět zabývat městská rada, a to na nejbližším jednání na začátku týdne. Pokud ne, téma k projednání otevřu. Musíme se tím zabývat, aby byl dopad na návštěvníky co nejmenší,“ uvedl náměstek chomutovského primátora David Dinda.