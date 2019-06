Mami, tati máme hlad! Pískot mladých kalousů ruší lidi ze spánku

Když potomci sov opustí hnízdo, ještě neumí pořádně létat a rozptýlí se po okolí. Rodiče je nějakou dobu dokrmují a jelikož tito „puberťáci“ mají stále hlad, dožadují se potravy. Sípavým pískáním tak volají na rodiče, aby je našli a nakrmili.

Lucie Hošková z České ornitologické společnosti potvrdila, že zaznamenali desítky stížností občanů.

„Nedávno mi volala žena z Ostravy-Poruby. Ona sama tvrdila, že to chápe, ale jelikož se jednalo o kalousí rodinu na sídlišti, prosila o radu, co dělat, protože nazlobení obyvatelé už vyhrožují sovám lynčem a likvidací. Je to smutné. Lidé zvířatům narušili a sebrali životní prostor, a teď nejsou schopni tři, čtyři týdny vydržet křik mláďat. Sovy by si to určitě zasloužily,“ konstatovala Hošková.

Ornitolog Daniel Křenek vysvětluje, mláďata obvykle takto pískají asi pět týdnů, a to hlavně v noci. Vydávají velmi nepříjemný a obtěžující zvuk.

„Kalousi jsou častými obyvateli měst, kde to lidi opravdu může rušit. Na druhou stranu tato sova člověku nepříjemnost vynahradí lovem poloodrostlých potkanů a myší,“ dodává Křenek s tím, že prosí občany o trpělivost, protože už se staly i případy, kdy lidé kalouse ubili kameny.

Doprava nebo třeba taková tramvaj, vydává silnější zvuk, než soví pískání. „Jenže na ten jsou lidé zvyklí na rozdíl od hlasů přírody. Dokonce jsem řešil i stížnosti na zvuk holubích křídel, když přelétají nad domy,“ sdělil ornitolog.