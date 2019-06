Závora i návěstidla mají pomoct zvládat sněhovou kalamitu na horách

„Řešení je zatím v začátcích. V podstatě se nám jedná o kalamitní stavy, které v oblasti nastávají v průběhu zimy. Během té letošní jich bylo několik a Boží Dar zůstal odříznutý od světa,“ uvedl ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil.

Podle něj proto vzniká studie, která má říct a určit, v jakých místech udělat proměnná značení, případně zda by neměla být závora v Abertamské zatáčce mezi Jáchymovem a Božím Darem.

Součástí systému by mohla být také návěstidla, například na obchvatu Ostrova. Řidiči by díky nim mohli včas dostat informaci, že se nedostanou do Božího Daru, ale třeba jen do Jáchymova. Dozvědět by se to ale měli i ti, kteří jedou z jiných směrů, tedy Německa či od Vejprt.

„Jaké konkrétní značky a to, jak budou vypadat, je právě předmětem studie, která samozřejmě obsahuje několik variant, takže smyslem tohoto je informační systém, ale i závora, což je věcí jednání s policií. Všechno bude předmětem dalších debat,“ nastínil ředitel.

Domnívá se, že pro nadcházející zimu řešení ještě připravené nebude, protože dokončení studie nějakou dobu potrvá a následující jednání budou náročná. „Nevím, zda nám z toho nevzejdou například zábory pozemků kvůli přívodu kabelů, takže se obávám, že to bude až pro sezonu následující,“ doplnil.

Iniciativa vzešla během letošní zimy od starosty Božího Daru Jana Horníka. Právě nejvýše položené české město se už řadu let potýká s nárůstem turismu, a tím pádem i dopravy. Zimní kalamity a vyprošťování řidičů, kteří i přes upozornění, aby nejezdili, vyrazili do hor, stálo mnoho lidských sil.

„S ŘSD jsme kvůli řešení v neustálém kontaktu,“ potvrdil Jan Horník, který už absolvoval řadu schůzek. Nejvýše položené město se kvůli dopravě zabývá třeba také hraničním přechodem, který by měl být v budoucnu dvouproudý namísto čtyřproudého, a zapojilo i projektanty věnující se dopravnímu značení.

Sousední Jáchymov zase podle starosty Bronislava Grulicha trápí nájezdy lyžařů na spodní parkoviště Jáchymovské sjezdovky. Zástupci města požádali o pomoc skiareál Klínovec. „Chtěli bychom instalovat informační ceduli u kruhového objezdu dole v Jáchymově upozorňující, že je parkoviště uzavřené, nebo plné, aby nedocházelo k pendlování řidičů v ulici vedoucí k lanovce. To je ale jen střípek v celé mozaice,“ řekl.

Dopravní situaci se věnují i lidé ze skiareálu. Spolumajitel střediska Petr Zeman upozornil, že většina tamní cesty na Klínovec vede lesem, kde problémy v zimě nenastávají. „Nenapadne tady metr a půl sněhu za jeden den, ale za celou sezonu, pokud je silná. Problém je vždy jenom vítr,“ uvedl.

Řešením by podle něj bylo postavit v problematických úsecích v první fázi zábrany nebo sněholamy. „Pak by stačilo vysázet pruh třeba desetimetrového lesa a je po problému a kalamitách. Teď ale mluvím o hlavních komunikacích, nikoli intravilánu Božího Daru,“ doplnil.

Přívaly sněhu odřízly v zimě Boží Dar od světa