Skupina Kabát hrála pod širým nebem plzeňským fanouškům

Úderem osmé hodiny večerní muzikanti z Teplic začali svou mega show hitem Bahno, následovala pecka V pekle sudy válej. „Vítejte v lehce odloženém koncertu v Plzni. Největší část koncertů v rámci turné k oslavě kulatin naší skupiny jsme odjeli už v červnu, pak jsme si dali pauzu, abyste si užili festivaly,“ uvítal publikum v Plzni frontman nejúspěšnější české rockové skupiny Pepa Vojtek.

Ten se přiznal, že je to první letošní hudební produkce, která začíná ve tmě, což ho velice těší. „Tma se k nám hodí. Není na nás vidět to, co vidět být nemá,“ vysvětlil s úsměvem zpěvák.

Během dvouhodinového koncertu zazněly vybrané písně napříč třicetiletou kabátovskou tvorbou. Fanoušky rozburácela Žízeň, Pohoda nebo Bára. Ani tentokrát nechyběla ohnivá show během známého hitu Dole v dole a Go satane go.

Zazněla i Malá dáma, se kterou Kabáti v roce 2007 vyrazili na soutěž Eurovision Song Contest do Finska. „Během třiceti let jsme jezdili i po světě. Někdy to byly výlety, někdy jsme dokonce reprezentovali Českou republiku, jako ve Finsku. Tam jsme sice nevyhráli, ale vyvrátili jsme teorii, že ve Finsku je prohibice,“ vysvětlil se smíchem rocker.

Hostem sobotních oslav byl Jakub Moulis z Přeštic na Plzeňsku, finalista pěvecké soutěže The Voice. Právě jemu dělal Pepa Vojtek kouče a v sobotu si se skupinou Kabát zazpíval jednu z notoricky známých písní Colorado. „Je vidět, že rocková hudba není mrtvá,“ s těmito slovy předal Vojtek talentovanému Jakubovi výroční kytaru, kterých bylo vyrobeno pouze dvacet. Ta jeho má číslo 17.



Fanoušci si kromě nadupaného koncertu užili i dlouhých front na pivo, jídlo a toalety. Malým zadostiučiněním jim možná bylo to, že alko i nealko nápoje konzumovali v plastových kelímcích s fotografiemi a podpisy členů skupiny.