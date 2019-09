Stand-up comedy jako Brno. V Jaltě otevírají kabaret ve stylu 30. let

O varieté Rozmarýn na rohu Veveří a Žerotínova náměstí pamětníci tvrdí, že šlo o nejlepší podnik svého druhu ve střední Evropě, kam v 80. letech dojížděli návštěvníci z celé republiky. Skončil však po listopadu 1989. Po třiceti letech se do Brna vrací obdobná podívaná, a ve velkém stylu.

V opravené Jaltě v suterénu bývalého kina Bio Moderna totiž rozhrne oponu kabaretní scéna Cabaret des Péchés ve francouzském hávu. Pořadatelé i účinkující slibují od pondělí do soboty podívanou s tancem, burleskami, vzdušnou akrobacií a kapelami ve stylu 30. let minulého století. To vše navíc podtržené rudým sametem, kulatými stolky, intimními světly a kvalitními drinky.

Do konce letošního roku se zde objeví známí umělci jako Prague Burlesque, The Roosters Theatre, New Time Orchestra nebo třeba Chantal Poullain. A přibližně dvakrát do měsíce se ve všední dny na pódium postaví jazzové a swingové kapely nebo komici s pořadem Stand-up comedy jako Brno.

„Atmosféru dokreslí otevřené bary, kde show obstarají barmani, kteří do přípravy drinků vkládají akrobatické prvky v házení lahvemi,“ vysvětluje marketingová manažerka kabaretu Barbora Karchová.

Oficiální otevření je připravené na pátek, ale vlastní program startuje o den později díky show s názvem Hollywood Babylon od performerů Prague Burlesque. Odkazuje na stejnojmennou knihu Kennetha Angera, experimentálního režiséra, jenž popisuje lesk a bídu Hollywoodu 30. let minulého století.

Po osmi letech v brněnském Metro Music Baru se do Jalty přesunou i známí brněnští stand-up komici Adéla Elbel, Pavel Tomeš a Zbyněk Vičar. „Změna je život a to je také podtitul našich prvních dvou vystoupení. Do Jalty se těšíme. Byl jsem tam na zkušebním jazzu a má to obrovskou atmosféru – přítmí, hudba, vše nové a kvalitní. Nejde o žádné levné pozlátko. Kabaret je pro stand-up ideální. Lidé si budou pocucávat drink a poslouchat mluvené slovo,“ míní Tomeš.

Vystoupí Pazderková i Kočičková

Vždy dvě představení po sobě budou stejná, někdy se vymění pouze host. V první minisérii do Brna zavítá nejprve Ester Kočičková, pak Iva Pazderková. „Je to výzva. Kapacitu jsme nastavili na 170 lidí, ale v případě zájmu se dá navýšit. Díky tomu, že můžeme mít víc diváků, dokážeme zaplatit i výborné účinkující. Podzim je zkušební, ale pokud se vystoupení chytne, dostane se stand-up comedy v Brně o stupeň výš,“ má jasno Tomeš.

Suterén Jalty tvoří dvě patra, každé s vlastním barem a obsluhou. Kabaret pojme až 260 osob, z toho 180 míst je možné si rezervovat na večerní představení. Scénu mohou sledovat lidé sedící u stolků v přízemí nebo z obvodových balkonků. V průběhu dne poslouží vrchní část jako kavárna ve francouzském stylu. Odpolední kávu pak vystřídá večerní drink, kdy provozovatelé divákům zpřístupní také spodní patro a začne program.

Fakta Cabaret des Péchés Do bývalého kina v suterénu pasáže Jalta míří kabaret. Hrát bude od pondělí do soboty a nabídne tanec, burlesky, vzdušnou akrobacii, ale také jazz, blues a swing. Do konce roku 2019 se tu objeví Prague Burlesque, The Roosters Theatre, New Time Orchestra nebo třeba Chantal Poullain. Dvakrát měsíčně zde vystoupí komici Adéla Elbel, Pavel Tomeš a Zbyněk Vičar s pořadem Stand-up comedy jako Brno. Během odpoledne bude část prostoru sloužit jako kavárna. Bary nabídnou francouzská vína, koňaky, rumy či speciální drinky. Kabaret slavnostně otevře v pátek, prvním představením je sobotní show Hollywood Babylon. Vstupenky lze zakoupit na webu www.cabaretdespeches.com.

Svou premiéru v brněnském Cabaret des Péchés si 20. září odbude i první česká pánská kabaretní a burleskní skupina – The Roosters Theatre. „Jsme převážně z Moravy, ale žijeme v Praze a v Brně vystoupíme vůbec poprvé. Věříme, že takový prostor nemá v Česku obdoby, a to nejen díky unikátní výzdobě, ale i celkovému konceptu,“ tvrdí spoluzakladatel souboru a obchodní manažer Ondřej Nasswettr s tím, že první ochutnávku lidé zažijí už při pátečním otevření.

Brněnský podnik v Jaltě se hlásí k tradici prvního kabaretu Le Chat noir na pařížském Montmartru, kam chodili slavní umělci a spisovatelé, jako Guy de Maupassant nebo Claude Debussy. „Vracíme se k původnímu konceptu, který propojuje francouzskou gastronomii a barovou scénu s tou uměleckou,“ poznamenává Karchová.

V barech tak lidé najdou hlavně francouzská vína, absinty, koňaky, giny, rumy, likéry a také speciální drinky. „Čepovat se bude Zahradní Ale, který se podle tradiční francouzské receptury připravuje z pěti různých sladů a tří druhů chmele. Francie se tu promítla i do studené kuchyně, která v základu nabízí domácí croissanty a sladké dezerty,“ upřesňuje manažerka.