Obyvatelé z okolí se kabaretu báli. Na ulici z domu létala i okna

V pondělí po požáru bývalého kabaretu v Českých Budějovicích je v chodbě vedlejšího bytového domu stále cítit štiplavý kouř. U střešního okna je železný žebřík a na zdech šmouhy od zásahu hasičů. I přes jejich nasazení jsou ale některé byty poničené.

„Snažili se dům ochránit, což znamenalo ochlazování střechy. Večer byly v bytě dva centimetry vody. Škody zatím neznáme,“ líčí 39letý Miroslav Saitz.

Jeho byt je v domě vedle bývalého kabaretu v Průmyslové ulici. Když tam požár v neděli večer vypukl, byl zrovna doma s rodinou. Nejdřív se objevil dým, poté jiskry a plameny. Sousedé své byty hned opustili.

Saitz žije v Průmyslové ulici zhruba 13 let. Nejprve fungoval sousední noční klub bez problémů. To se ale změnilo. „Poté, co propustili majitele z vězení, dům zdemoloval. V roce 2012 byl první požár. To se posledních pět až sedm let opakovalo,“ uvádí Saitz.

V zápisech hasičů se dům skutečně objevoval několikrát ročně. „Hlídky tam vyjížděly třikrát až pětkrát do roka. Za poslední roky šlo o desítky výjezdů,“ uvádí mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Ti po nedělním požáru pracují s dvěma scénáři – úmyslné zapálení a nedbalost. Majitel domu se o něj v posledních letech nestaral, a tak objekt chátral. A ohrožoval okolí. Stavba v havarijním stavu několikrát hořela a jednotlivé kusy z ní postupně odpadávaly. Místní se báli.

„Upozorňovali jsme na to. Setkali jsme se ale s laxním přístupem města a stavebního úřadu. Obě instituce nekonaly. Nakonec vyšlo rozhodnutí o odstranění stavby. Pak se ale nic nedělo až do požáru,“ říká Saitz s tím, že situaci podle něj neprospělo nedávné vyjádření radnice.

Ta pár dnů před požárem oznámila, že dům po tahanicích zbourá. „Jde to do finále. Do konce roku by měl být dům stržen. Náklady budou do dvou milionů, zaplatí je město a bude je vymáhat na vlastníkovi,“ řekl tehdy náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice), jenž se situací dlouhodobě zabýval.

„Je to jen spekulace, ale podle mě ten požár způsobil majitel objektu, aby se vyhnul placení,“ říká Saitz.

Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) radnice neměla příliš možností, jak postup uspíšit. „Je to věc státní správy, tedy stavebního úřadu, kde mají úředníci zákonem stanovené lhůty. Město proto bohužel v tomto případě tahá za kratší konec,“ uvádí.

„Až půjde dům k zemi, lidem se uleví“

Podle Saitze je mylně rozšiřovanou informací, že v domě žili bezdomovci. „Pobývali tam dva nebo tři lidé včetně majitele. Na ulici létaly tabulky oken a my opakovaně volali policii,“ kroutí hlavou Saitz.

„Až půjde ten dům k zemi, lidem se uleví. Báli jsme se, co se stane,“ přidává další místní Jaroslava Čmejrková.

MF DNES se proto dotazovala, jak stavební úřad ve věci postupoval. „Stavební úřad neutěšený stav objektu průběžně sledoval. V době, kdy se stavebnětechnický stav domu stal nebezpečným, vydal úřad rozhodnutí, kterým nařídil provedení nutných zabezpečovacích prací. Protože je vlastník neprovedl a stav objektu se ještě zhoršil, vydal úřad rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby,“ napsal včera v odpovědi stavební úřad.

„Žádný úkon stavebního úřadu nemůže ovlivnit pohnutku neznámého pachatele založit požár. Stavební úřad postupoval v souladu se stavebním zákonem,“ uvedl pak k otázce, jestli nebylo možné o demolici objektu rozhodnout dříve, aby se předešlo například tomu, co se stalo v neděli večer.

Nedělním požárem se zabývají odborníci. „Na případu se podílí policisté ve spolupráci s hasiči, kteří prošetřují nedbalost či cizí zavinění,“ dodává policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na milion korun.