VIDEO: Jurty v lesní školce zapálil mladý zloděj, policie jej dopadla

Oba mladíci ve věku dvacet a dvaadvacet let se do objektu lesní školky pro děti od 1,5 roku do 6 let v Dolních Chabrech vloupali již pár dní před požárem.

„Nejprve odcizili různé předměty, spotřebiče a nářadí v hodnotě deset tisíc korun. O několik dní později se na místo opět vrátili, vnikli do jurt, prohledali je, ale v tomto případě již nic neodcizili,“ informovala policejní mluvčí Eva Hašlová.

Dvojice se chystala z místa odjet, ale dvacetiletý mladík, zřejmě zklamán neúspěchem, z auta zase vystoupil a zapalovačem podpálil dvě jurty, které sloužily lesní školce jako zázemí. Způsobil tím škodu za půl milionu korun (o požáru zde).

„V trestné činnosti oba muži dále pokračovali. O necelý měsíc později se společně vloupali do rekreační chaty v zahrádkářské kolonii v Dolních Chabrech,“ řekla mluvčí. Z chaty mladíci nic neukradli, jen majiteli způsobili škodu.



Ve stejné lokalitě po týdnu rozbili zadní sklo auta, do kterého následně vnikli a ukradli věci za 60 tisíc. O pár dní později z jiného auta ukradli hotovost a autokameru.

„Na objasnění této trestné činnosti obou mužů se výrazně podíleli také policisté z Odoleny Vody, kteří v listopadu loňského roku dopadli jednoho z mužů poté, co se vloupal do rekreačního objektu,“ sdělila Hašlová.



Brandýští kriminalisté obvinili oba muže už v listopadu z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Vyšetřovatel poté rozšířil obvinění z přečinu krádeže ve spolupachatelství a poškození cizí věci ve spolupachatelství.

„Z poškození jurty lesní školky se bude před soudem zodpovídat pouze dvacetiletý mladík,“ dodala Hašlová.