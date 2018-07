Nejtěžší je zabavit děti. Jak Jurda z Divokýho Billa připravuje ČeřínekFest

Na jihlavském Vysočina Festu v sobotu před půlnocí vystupoval muzikant s přezdívkou Jurda se svou kapelou Divokej Bill. Během léta je čekají další festivaly – například České a Moravské hrady, Vizovické trnkobraní nebo Benátská.



A on také chystá jedenáctý ročník akce ČeřínekFest, která se bude na vrchu nedaleko Jihlavy konat v pátek 20. července. Tentokrát pozval například Tomáše Kluse, kapely Wohnout, Harlej a Horkýže Slíže nebo Oldřicha Kaisera s Dášou Vokatou.



„S kapelami je to mnohem jednodušší než se zbytkem programu,“ říká Jurač. Důvodem je i to, že se svými rodiči festival navštěvuje čím dál tím víc dětí do deseti let. Ty mají vstup zdarma. „Loni už jich bylo přes tisícovku. Něco pro ně vymýšlet, aby se to neopakovalo, to je mnohem složitější. Letos třeba budeme mít na Čeřínku obuvnickou dílnu. Dorazí také Patrik Černý, šampion ve footbagu. S míčkem hakysákem si bude nejen kopat. V rámci dílen se budou i vyrábět. A zájemci dostanou návod, jak s míčkem zacházet,“ prozrazuje Jurda.

Jde to bez skákacích hradů

Dílen bude na Čeřínku víc. Třeba i takových, kde si děti zkusí zatlouct hřebík nebo řezat pilkou. „Hlavně žádné skákací hrady. To mi do konceptu akce na louce u lesa nezapadá,“ vysvětluje muzikant i organizátor festivalů.

Festival na Čeřínku bývá dost často vyprodaný. Přibližně týden před akcí už vstupenky nemusí být k mání. „Letos to k tomu také směřuje,“ upozorňuje.

Letošní novinkou je zařazení dodatečného sobotního autobusového spoje zpět do Jihlavy. Odjezd bude až v poledne. „Domluvili jsme se na tom proto, že po akci na Čeřínku přespává stále více lidí. Máme pro ně i dobré plnohodnotné snídaně na místě,“ doplňuje Miloš Jurač.