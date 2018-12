Jablonečtí judisté jsou blíž vlastní hale, sousedili by s fotbalisty

Radnice chce zázemí pro bojový sport najít v jedné dnes chátrající budově ve sportovním areálu Střelnice. Ta by prošla kompletní rekonstrukcí a na její střeše by vyrostla nástavba. Projekt je vyčíslený na bezmála 42 milionů korun, ministerská dotace má pokrýt necelých devatenáct milionů. Přes 23 milionů pak zaplatí město.

Zastupitelé o podání žádosti budou hlasovat ve čtvrtek. O dotaci od státu na judistickou arénu žádal Jablonec za poslední dva roky dvakrát a dvakrát neuspěl.

Momentálně jsou judisté hosty v tělocvičně sokolovny. Jen za poslední léta se stěhovali dvakrát. Jejich předešlou tělocvičnu v Jugoslávské ulici zbourali kvůli stavbě obchodního centra Central a prostory pod Střelnicí už také dělníci srovnali se zemí.

„Ještě před tím jsme měli halu na autobusovém nádraží nebo v Plynární ulici. Teď sice máme v sokolovně asi nejlepší zázemí za poslední dobu a vychází nám hodně vstříc, ale stále to není ideální. Nová hala by nám pomohla v rozvoji klubu, protože dneska už nám prostě nestačí kapacity, a tak téměř nemůžeme přijímat nové zájemce o náš sport. Navíc v chystané aréně bychom měli dvě plnohodnotná tatami, které se nám sem nevejdou, nebo oddělené šatny pro chlapce a dívky. Také bychom tam mohli skladovat naše věci a nemuseli je mít schované třeba v garáži,“ řekl Roman Polák, místopředseda a vedoucí družstev Judo klubu Jablonec.

„Mohli bychom tam i pořádat různé menší soutěže a soustředění, což teď příliš nemůžeme.“

Polák již dříve uvedl, že by judisté, kterých je asi 175, mohli využívat i celé zázemí atletického areálu na Střelnici v sousedství fotbalového stadionu FK Jablonec. „Zázemí na Střelnici by bylo ideální. Mohli bychom využívat pro tréninky i běžecký ovál, posilovnu, rehabilitaci,“ sdělil místopředseda oddílu.

Nová hala jako dvojitý dárek

Pokud by aréna na podzim roku 2020 skutečně vyrostla, bude to podle činovníka dvojitý dárek.

„Příští rok oslavíme šedesátipětileté výročí klubu a navíc letos oslavil devadesátiny zakladatel juda v Jablonci Václav Vrkoč. Dárky by sice přišly s mírným zpožděním, ale byli bychom za ně moc rádi,“ dodal Polák.

A co by aréna vše ukrývala? Podle materiálu, který budou jablonečtí zastupitelé ve čtvrtek schvalovat, například nejen cvičební sály, ale i posilovnu, zrcadlový sál, sklad cvičebních pomůcek a strojů. Modernizací by prošla kotelna i vzduchotechnika. A zázemí by zde nenašli pouze judisté.

„Nově rekonstruované prostory posilovny, kardio centra i tréninkových místností budou přínosem pro atletické oddíly, a to jak z hlediska kapacitního, tak s ohledem na rozšíření možností tréninkové přípravy. V současné době sportovci využívají pouze levé křídlo budovy. Pravé křídlo, které je předmětem plánovaných investic, již několik let chátrá,“ stojí v dokumentu.

Kromě judistů a atletů by budovu mohli navštěvovat i svěřenci jabloneckého sportovního gymnázia nebo také městští strážníci.