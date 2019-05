Na kole z Aše do Znojma. Cyklisté objedou republiku a pomůžou dětem

Zimovčák si krátce po startu vyzkoušel tvrdost asfaltového povrchu, když při přejíždění kolejí u Hazlova z vysokého kola spadl. Kolo nadskočilo a jezdce náraz katapultoval ze sedla. Z kolize si naštěstí odnesl jen pár oděrek.

„Přidat se může každý. Na kousek, jednu etapu nebo celou trasu. V pelotonu je možné potkat mnoho známých tváří a osobností. Hned na start v Aši se postavili profesoři Pavel Pafko a Jan Pirk, na trase se připojí Gábina a Petr Koukalovi, paralympijský reprezentant Jirka Ježek, peloton doprovodí se svou Tatrou Karel Loprais,“ vypočítává koordinátorka projektu Markéta Střížová.

Dodává, že organizátorům se v předcházejících ročnících pro onkologicky nemocné děti podařilo získat přes 11 milionů korun, přičemž ujeli více než 13 tisíc kilometrů a navštívili 3 120 měst a obcí.

„Jako sportovec dobře vnímám, že se k pelotonu průběžně přidávají stovky lidí, které tak spojí zdravý životní styl, radost z pohybu a snaha pomoci těm, kteří to potřebují. Letošní cyklojízdu bereme s velkým respektem. Deset let křižování republikou, to je již pěkná řádka lidí zapojených do projektu. Těší nás ta podpora a nesmíme ji zklamat. A také je to závazek k dětem. Naši podporu si zaslouží,“ říká na první zastávce v Chebu Josef Zimovčák.

Ještě dnes dojedou cyklisté do Sokolova, odkud ve čtvrtek zamíří k hranicím kraje. Poté naberou směr na Žatec.

Jubilejní ročník podpořili i partneři projektu. Například zvonař Jan Šeda z malé vísky v Orlických horách odlil zvony, na kterých jsou podpisy známých osobností.

„Jeden zvon bude pro účely sbírky vydražen. Svoje jméno a osobu vložil do projektu i profesor Jan Pirk, k němuž neodmyslitelně patří společenská vázanka, motýlek. A ve spolupráci s firmou Jacosetie vznikla limitovaná série motýlků. Také další partner, zlatnictví z Lužic, podpoří děti prodejem limitované série stříbrných přívěsků. Zkrátka chuť pomáhat je velká. A to je dobře,“ shrnuje koordinátorka Martina Střížová.

Cyklojízda Na kole dětem vyrazila ve středu 29. května z Aše a skončí v sobotu 8. června ve Znojmě.