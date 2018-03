„Dědovi“ Tomáše Holého by bylo 90 let, chlapce rozesmál rozbitým vajíčkem

Kroměřížský rodák a absolvent brněnské konzervatoře i Janáčkovy akademie múzických umění prožil na scéně brněnského Státního divadla 38 let mezi roky 1954 až 1992.

Thálii za celoživotní mistrovství získal v roce 2010 sice až posmrtně, protože zemřel 9. října 2009 v 81 letech, ale jeho herectví bylo tak jedinečné, že si na něj často vzpomněli i režiséři filmů, seriálů a dabingových úloh.

Jednou z Karlíkových nejslavnějších rolí se stal dědeček malého Vašíka ztělesněného Tomášem Holým ve filmu Marie Poledňákové Jak dostat tatínka do polepšovny.

Na historky z natáčení Josef Karlík rád vzpomínal. Včetně té, která se stala, když herec František Němec jako tatínek malého Vašíka slaňoval ze skály, lano se s ním utrhlo a on se zřítil ze čtyřmetrové výšky na kámen.

Když Němce odvezli do nemocnice, ke zdrcenému Karlíkovi přišel tehdy desetiletý Tomáš Holý s radou, co by zraněného herce určitě rychle zachránilo: „Když mu do nemocnice dopravíme buchtičky.“ Na Karlíkův dotaz, jestli by měly být makové, povidlové, či jaké, Tomáš odvětil: „Pane Karlíku, nebuďte naivní. Jedna blond a druhá bruneta, ty by ho úplně uzdravily.“

Jindy však Karlík pomohl zase Holému, to když se měl chlapec ve filmu smát, ale nešlo mu to. Karlík si rozbil o hlavu vajíčko, které mu nateklo až do očí. „Nic jsem neviděl, jen jsem slyšel Tomášův hurónský křik a upřímný řehot,“ vzpomínal herec, jenž dojemně ztvárnil i otce Jaromíra Hanzlíka v seriálu Sanitka.