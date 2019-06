Na festivalech zahraje kapela Kryštof i držitelé Grammy Take 6

Stany vybavené matracemi, turnaj v malé kopané, letní kina nebo scéna, kde na děti čeká bublinová školička a bavič. Letní festivaly už zdaleka nejsou jen o tom, vidět a slyšet co nejvíce kapel. Jejich organizátoři myslí na to, aby se návštěvníci pobavili nebo si zasportovali.

Jihočeskou sérii dnes zahajuje festival Okolo Třeboně. Multižánrovou akci odstartuje ve 20 hodin koncert trumpetisty Laca Décziho v Divadle J. K. Tyla. Organizátoři připravili pro 28. ročník jednu velkou novinku – dechovkové odpoledne. V zámeckém parku vystoupí v neděli Jižani, Třeboňská dvanáctka a Baboučci.

„Už několik let je mým snem oslovit posluchače napříč věkovým spektrem. Abychom celé odpoledne odlehčili a vyloudili úsměvy na tvářích diváků, zpestříme program písničkami, které by od dechovky nejspíš ani nikdo nečekal,“ říká organizátor Pavel Barnáš. V dechovkovém podání tak zazní například Sladké mámení od Heleny Vondráčkové nebo písně Jaromíra Nohavici.

Podle Barnáše bude mimořádný také sobotní koncert Spirituál kvintetu a Hradišťanu. „Spirituál kvintet má v plánu už jen několik vystoupení a pak hodlá s koncertováním skončit. Na jiném festivalu se už neobjeví, navíc spojení s Hradišťanem bude silným zážitkem,“ přemýšlí Barnáš.

Do Třeboně tradičně dorazí také Divadlo Járy Cimrmana, tentokrát s představením Švestka, dále Ivan Mládek, kapela Mrakoplaš nebo Cimbal Classic.

Už ve čtvrtek startuje Open Air Music Fest Přeštěnice na loukách za obcí nedaleko Milevska. Začíná tradičně večírkem, na němž vystoupí mladá alternativní poprocková kapela Czech It a bardi Keks.

Hlavní program v pátek a v sobotu na třech scénách nabídne desítky českých a zahraničních kapel. Pátek bude žánrově pestřejší – se skupinami Divokej Bill, Čechomor, Wohnout, Prague Conspiracy či Sebastian, sobota bude rocková. Vystoupí Harlej, Škwor, Traktor, Turbo nebo Walda Gang.

„V Přeštěnici se před plánovanou koncertní pauzou bude loučit kapela Imodium. Naopak 20. narozeniny přijedou oslavit němečtí Green Frog Feet. Tato skupina tady kdysi rozjížděla svou kariéru a dokonce zde natočila své debutové DVD,“ doplnil za organizátory Josef Kašpar.

Pořadatelé upozornili na dvě novinky. Tou první je Fun Zone, nová scéna, kde je připravený program především pro děti. Mohou se těšit na show baviče Milana Mudrocha, bublinové workshopové školičky, soutěže či pěnovou party. Druhou novinkou je zavedení bezhotovostních plateb, takzvaného cashless systému. Návštěvníci dostanou čip, který si nabijí a pak s ním budou platit za všechny služby v areálu.

Opera, Jackson i muzikály

Celkem 23 koncertů nabídne letos Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Obsadí zámek, pivovarskou zahradu a vůbec poprvé také kostel sv. Mikuláše ve vojenském prostoru v Boleticích. Hned zahajovací večer 19. července bude impozantní. Návštěvníky čeká barokní slavnost s nasvíceným zámeckým parkem jako za časů francouzského krále Ludvíka XIV.

„V představení s názvem Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce zazní hudba Jeana-Baptisty Lullyho a jeho současníků. Ludvík XIV. miloval tanec a slavnosti. Existuje i přesná choreografie tance, který sám tančil. Během 126 sekund je v něm 240 tanečních poloh. Na Barrandově mají kopii Ludvíkova kostýmu. Po skončení programu následuje zahradní slavnost,“ líčí prezident festivalu Jaromír Boháč.

O den později přijede do pivovarské zahrady americký soubor Take 6. Jedno z nejuznávanějších a capella uskupení na světě je desetinásobným držitelem ceny Grammy. Zpěváci vystupovali s Rayem Charlesem i Whitney Houston.

Po pěti letech se festival vrací do barokního divadla. Během dvou dnů na konci července tam zazní Händelova Terpsichora z roku 1734. Soubor Schola Benedicta zase prostřednictvím rané polyfonie, gregoriánského chorálu i recitace přiblíží v boletickém kostele významné okamžiky života krále Václava II. V prostoru před kostelem vystoupí na začátku srpna i muzikant Petr Samšuk. Koncert připomene 30 let od pádu železné opony.

Z pivovarské zahrady bude letní kino

Konfrontaci českých a amerických muzikálových zpěváků slibuje večer s názvem Broadway meets Broadway. „Na jednom pódiu vedle sebe vystoupí 3. srpna sólisté z Broadwaye – Capathia Jenkinsová a Hugh Panaro – a čeští zpěváci z Divadla Broadway, Michaela Gemrotová a Marian Vojtko,“ popisuje Boháč.

Festivaly na jihu Čech Okolo Třeboně 26. 6. - 1. 7. Open Air Music Fest Přeštěnice 27.- 29. 6. Dačická kostka 4. 7. - 14. 7. (nádvoří zámku v Dačicích) Třeboňská nocturna 7. 7. - 13. 7. Mighty Sounds 12. 7. - 14. 7. (letiště Čápův dvůr, Tábor) Léto fest 9. 7. - 20. 7. (Výstaviště České Budějovice) Footfest 18. 7. - 20. 7. (Želeč u Tábora Doga) MHF Český Krumlov 19. 7. - 10. 8. Hudební léto Hluboká 24. 7. - 4. 10. (Hluboká nad Vltavou) Rockfest Dačice 26. 7. - 27. 7. Slavonice Fest 31. 7. 8. - 4. 8. Hrady CZ 2. 8. - 3. 8. (Rožmberk nad Vltavou)

Crossoverový bod v programu nabídne projekt Michael Jackson Symphony. Symfonická pocta králi popu k 10. výročí jeho úmrtí se odehraje 27. července v pivovarské zahradě. Na festivalu vystoupí také houslista Ivan Ženatý, Lenka Filipová či arménský The Naghash Ensemble.

Po tři pátky se pivovarská zahrada promění ve velké letní kino, kam mohou diváci vyrazit na filmy Bohemian Rhapsody nebo Mamma Mia. České snímky zase oživí po setmění klášterní zahradu.

V Táboře připomenou Marleyho

Světové hvězdy stylů ska, punk, reggae a rock’n’roll obsadí od 12. do 14. července letiště Čápův dvůr v Táboře. Na festival Mighty Sounds se sjíždějí fanoušci z celé Evropy, každý rok jich bývá přes 10 tisíc.

„Letos bych chtěla vyzdvihnout bosenskou kapelu Dubioza Kolektiv, která nezapře balkánské kořeny a míchá je s punkem a reggae. Dále jsme rádi, že přijede norská parta Turbonegro hrající směsici rock’n’rollu a punku. Fanoušky hard coru potěší skupina While She Sleeps,“ vyjmenovává mluvčí festivalu Markéta Štechová jen část hvězd letošního ročníku. K dalším se řadí The Originals Wailers, kteří hráli s Bobem Marleym, nebo punková legenda Cockney Rejects.

Protože na festival zamíří tisíce návštěvníků, myslí organizátoři na zázemí. Ve stanových městečkách si lidé mohou vybrat z několik variant komfortu, od prostého místa pro vlastní stan po už postavený, s matracemi, polštáři a světlem. „Protože se areál rozkládá na letišti, zaměřili jsme se v posledních letech na to, aby návštěvníci měli dostatek stínu a relaxačních zón,“ doplňuje Štechová.

Zajímavá jména slibuje i Footfest v Želči na Táborsku. Ska-P nebo Therapy? patří mezi světové hvězdy. K nim se přidají ty domácí – Olympic, Mig 21, Richard Müller nebo David Koller. Fanoušky punku potěší kapely Visací zámek, Plexis, E!E či angličtí Toy Dolls. „Letní festivaly máme rádi. Jsou to jiná vystoupení, často pro několik tisíc lidí, v kulturních domech nebo klubech jich bývají stovky. Navíc se můžeme potkat s muzikanty z dalších kapel, které přes rok nevidíme,“ říká kytarista Visacího zámku Michal Pixa.

Tradiční součástí Footfestu je turnaj v malé kopané, který je na programu v sobotu.

K jižním Čechám neodmyslitelně patří i oblíbený festival Hrady CZ, který letos slaví patnácté narozeniny. Každý rok obsadí louku nad hradem Rožmberk nad Vltavou. Letos se odehraje od 2. do 3. srpna. „Po šesti letech se na Hrady CZ vrací skupina Kryštof. Přibudou také další dětské koutky a aktivity, aby si festivalovou atmosféru mohly užít celé rodiny,“ uvádí mluvčí festivalu Martina Reková. Dále se fanoušci mohou těšit na Annu K., Arakain a Lucii Bílou, Dymytry, Jelen, Michala Hrůzu, kapely No Name, Wohnout, Trautenberk nebo Sto zvířat.