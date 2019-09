Voda nezatopí údolí Jizery, stát škrtl plán na přehradu

Voda v ní měla zatopit úsek od továrny Cutisin v Kořenově až po obec Vilémov u Rokytnice. Přehrada měla mít sedmkrát víc vody než stávající nádrž Souš v Jizerských horách.

„Z původního záměru navrhnout rozšíření hájených lokalit o 49 nových míst byl seznam zúžen o dvě místa, se kterými nesouhlasily obce i ministerstvo životního prostředí. Kromě Vilémova jde ještě o Stodůlky v údolí Křemelné na Šumavě. Konečný seznam zveřejníme pravděpodobně na konci října,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Liberecký kraj by už ale jinou plánovanou přehradu na seznamu mít neměl.

Nádrž Vilémov plánovali už za dob socialismu. Původně se s ní počítalo jako se zábranou proti povodním, posléze jako se zásobárnou vody pro Prahu a nakonec jako opatření pro zadržení vody v krajině s ohledem na měnící se klima. Kvůli velkému protestu obcí, Správy Krkonošského národního parku i Libereckého kraje z ministerského seznamu ale Vilémov ze seznamu v roce 2011 vypadl, letos na jaře se na něm však znovu objevil.

Nádrž by odřízla Harrachov

Zkázu by to přineslo především obci Vilémov, kde se počítalo s 570 metrů dlouhou a 134 metrů vysokou přehradní hrází. Pod vodou by tak zmizela současná hlavní silnice od Harrachova na Rokytnici, několik domů v dolní části Kořenova a ve Vilémově či benzínová stanice před odbočkou na Harrachov. Vyhledávané lyžařské středisko by navíc bylo vodou z přehrady odříznuté od zbytku České republiky. Dostat se do něj by v případě přehrady znamenalo postavit tam most nebo jezdit do Harrachova přes Polsko.

Opuštění myšlenky na obří nádrž tak vítají nejen tam, ale i v Pasekách nad Jizerou, které by byly také postiženy.

„Vysloveně zákaz nových staveb tady s plánováním přehrady nebyl. Navíc v našem případě se to týkalo území, kde se s žádnou výstavbou ani do budoucna nepočítá. Ale zasahovalo nás to v tom smyslu, že bychom přišli o dosavadní silnici na Harrachov a Kořenov. Musela by se tu stavět nová, ale nikdo pořádně nevěděl, jak by nové napojení vypadalo, kudy by vedlo. Pořád to nad námi viselo,“ uvedla starostka Pasek Hana Růžičková.

„Takže jsme rádi, že nás z toho aktualizovaného seznamu vyškrtli. Sice jsme se to dozvěděli úplně náhodou, ale jsme rádi. Obavy tady byly opravdu veliké.“ Podobně to vidí i starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš. I když i on přiznává, že zamýšlená přehrada zatím žádný přímý negativní vliv na rozvoj obce neměla.

„V územním plánu je to zahrnuté jako územní rezerva, ale protože jde o místo, které je v národním parku KRNAP, tak tam se už dnes nedá nic dělat, něco stavět. Takže nás to nijak neomezovalo. Ale strach tu byl z budoucnosti, protože se vůbec nijak neřešilo navazující dopravní spojení,“ řekl Matyáš.

„Voda by zaplavila celé údolí s hlavní silnicí, ale nikdo netušil, kudy by vedly nové silnice. Do takové fáze to nedošlo. I když nikde není vyloučeno, že za třicet, padesát let to nebude s ohledem na klima a sucho jiné. Stoprocentní jistotu asi v tomhle dát nejde.“

Rozhodnutí ministerstva zemědělství vítá i Správa Krkonošského národního parku. Údolí Jizery je totiž jedním z přírodně a geologicky cenných míst Krkonoš, které by přehrada navždy zničila.