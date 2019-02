Cyklistický ráj v Jizerských horách nebude, úřady se neshodly

Kvůli rozdílným názorům dvou ministerstev přišel Euroregion Nisa a s ním devatenáct obcí Libereckého kraje a sousedního polského příhraničí o 3,6 milionu eur.

Právě tolik sem mělo přijít na vybudování malého cyklistického ráje. Konečně by se propojily v jeden velký okruh cyklistické stezky, které se tu a tam vinou pod Jizerskými horami a to jak na české, tak i polské straně.

Projekt nazvaný S kolem kolem Jizerek měl na 220 kilometrech přivést cyklisty na historicky, přírodně či jinak zajímavá místa českého a polského podhůří.

Jenže i když ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci schválilo, ministerstvo financí provedlo ještě před přidělením dotace audit, kterým teď vše stoplo.

Obce už začaly pracovat na přípravách

Některé obce už přitom po oznámení, že dotace přijde, začaly zpracovávat projektovou dokumentaci na svoji část úseků cyklostezek nebo vypsaly výběrová řízení. Náklady se jim měly zpětně z dotace vrátit, což teď nevypadá. Nejhůř to odnesla Chrastava a Bílý Kostel, kde už cyklostezku „Paradýz“ za sedm milionů postavili.

„Vypadá to, že ty peníze už nikdy neuvidíme, což je pro nás docela rána. Všichni počítali s tím, že když ministerstvo pro místní rozvoj dotaci schválilo, že to je dané. A najednou se celý projekt bez náhrady utne. Náš úsek měl být součástí i mezinárodní cyklostezky Odra – Nisa, o které se mluví od revoluce, ale za těch třicet let pořád není hotová. Doufali jsme, že se konečně dodělá část od nás přes Chotyni na Hrádek. Snad se dožiju toho, že to někdy bude,“ poznamenal starosta Bílého Kostela Jiří Formánek.

„Hodně jsou z toho nešťastní Poláci. Oni tam totiž jinou možnost podpory rozvoje nemají. Příhraniční oblast Jizerek je v Polsku na okraji zájmu. I pro nás by to byl přínos. Teď musí cyklisté na řadě úseků jezdit po silnicích mezi auty,“ tvrdí Ondřej Havlíček z Euroregionu Nisa.

Ministerstvu financí nestačí předložené dokumenty

Podmínky pro přidělení dotací si ministerstvo financí vykládá jinak. Zatímco ministerstvo pro místní rozvoj, které o přidělení dotací rozhoduje, tvrdí, že žadatel veškeré náležitosti splnil, ministerstvo financí oponuje, že doložené dokumenty jsou nedostačující. „Byl to šok, je to naprosto paradoxní situace,“ přiznává Havlíček.

Vše se přitom točí kolem doložení vlastnických práv k pozemkům, přes které mají budoucí cyklostezky vést. Podle ministerstva pro místní rozvoj jsou předložené dokumenty v pořádku, ministerstvu financí ale nestačí.

„Jejich názory na výklad pravidel pro poskytnutí dotace se liší a doplácíme na to my. Nejhorší je, že v nové výzvě, kam se mohly podávat žádosti o výstavbu cyklostezek, už požadavek na doložení vlastnických práv není. Respektive žadatel to dokládá až před podpisem smlouvy. To doložení je totiž velmi složité, jen v našem případě se to týká 250 pozemků. Jenže nás berou ještě podle starých pravidel, kde se to dokládá hned na začátku a tam se dvě ministerstva nemohou dohodnout, kdo má pravdu,“ popisuje Havlíček.

Euroregion Nisa teď spoléhá na správní žalobu, kterou podal. Je to jediná možnost, jak se může proti rozhodnutí ministerstva financí bránit.