Jizerská magistrála diskriminuje klasiky, zlobí se lyžař a zvažuje žalobu

Třiasedmdesátiletý lyžařský veterán Zdeněk Štantejský dokonce zvažuje žalobu na obecně prospěšnou společnost Jizerská. Ta upravuje Jizerskou magistrálu. A podle Štantejského vynecháváním stop v křižovatkách diskriminuje klasiky a upřednostňuje bruslaře.

Místa s vynechanou stopou se mohou ucpávat, říká lyžař

„Dřív se páteř Jizerské magistrály, což je trať Jizerské padesátky, upravovala bez přerušování stopy, s výjimkou prudkých sjezdů. A stopy z ostatních nástupních míst se dotahovaly až do její bezprostřední blízkosti. Nechápu, proč začala o.p.s. vynechávat klasické stopy přes křižovatky. Prý je to bezpečnější. Já to považuji za diskriminaci ‚klasiků‘,“ řekl Zdeněk Štantejský svůj názor na současnou úpravu stop.

„Z hlediska bezpečnosti je podle mě křižovatka s vynechanou stopou nebezpečnější,“ je přesvědčen Štantejský. Pokud podle něj běžkaři dodrží pravidla uvolnění stopy, zůstane křižovatka průjezdná.

Naopak místa s vynechanou stopou se podle něj mohou ucpávat. „Při kličkování mezi postávajícími lidmi dochází ke kolizním situacím. Zvlášť, když přijede víc lidí najednou,“ dodává Štantejský. V letech 2005 až 2006 se na úpravě sám podílel. Dodnes, i přes výhrady, posílá na přípravu stop dobrovolný finanční příspěvek.

Je také přesvědčený o tom, že nynějším způsobem úpravy nenaplňuje Jizerskohorská o.p.s. původní snahu pořadatelů Jizerské 50 z roku 1984.

„Měla umožnit trénink na tuto akci nejenom těsně před jejím konáním, ale i v průběhu celé zimní sezony. Leda, že by se tato začala jezdit volnou technikou,“ uvádí lyžař. „V Jizerské se mi jen smějí a mé argumenty odmítají. Zvažuji proto žalobu jako poslední možnost,“ podotkl Štantejský.

Úprava tratí se řídí pravidly

Společnost Jizerská ale tvrdí, že naopak volí nejlepší možný způsob úpravy stop. „Vše děláme s ohledem na bezpečnost. Řídíme se pravidly Mezinárodní lyžařské federace pro úpravu trasy. V pravidlech mimo jiné stojí, že k přerušení stopy dochází před křížením tras, před nebezpečnými úseky nebo v příliš prudkých stoupáních a klesáních,“ opáčil Marek Pazderský, koordinátor úpravy tratí na Jizerské magistrále.

„Vynechané stopy značí, že si má dát lyžař pozor na nebezpečné místo. Dává mu to prostor k zaplužení nebo zastavení. Když je tam stopa, nedá se plužit. Kdyby navíc zmrzla, mohla by být i nebezpečná,“ řekl Pazderský.

„Představa, že trasa Jizerské padesátky je hlavní a všechny ostatní cesty na magistrále jsou vedlejší, je lichá. Všechny cesty jsou si rovny,“ upozornil Pazderský.

A jak říká, lidé se v křižovatce shlukují vždy. „Potřebují se rozhodnout, kudy pojedou a třeba se podívat na rozcestník. Běžkaři by hlavně měli být ohleduplní. Vzájemně by si měli dávat přednost, aby se nikdo nesrazil,“ upozornil Pazderský.

Názory lyžařů se různí

Názory oslovených lyžařů se různí. „Dřív, a i v době, kdy jsem se podílel na úpravě magistrály, se páteřní trasa jezdila nepřerušovaně. Trasu Jizerské padesátky jsem ctil a považoval za dominantní. Nebyl důvod stopu zvedat,“ říká Tomáš Krutský, bývalý pracovník Jizerské o.p.s. V letech 2008 a 2010 v ní zastával post technického ředitele a měl odpovědnost za údržbu magistrály.

„Přerušení stopy může vést k tomu, že lyžař přestane jet taky. Může to vést k nebezpečné kumulaci lidí v křižovatkách. Lidé, co chtějí jet průběžně, musejí ty hloučky objíždět a vytváří to podle mého nebezpečné situace. Vynechávání stop fenoménu pasivní bezpečnosti myslím nepřeje,“ domnívá se Tomáš Krutský.

„Chvála bohu, že Jizerská stopy upravuje. Dřív se ale stopa dělala průběžně, až posledních několik let se přerušuje a nevím proč. Na mnoha místech to pokládám za zbytečnost. Když třeba člověk sjíždí od Knajpy dolů na Mariánskohorské boudy, jede i několik desítek metrů mlatem a ztrácí jistotu, kterou ve stopě měl. Myslím, že to problémy dělá i těm, co docela umí lyžovat,“ domnívá se bývalý závodník z Albrechtic, který si přál uvést jen křestní jméno Miroslav (celé jméno redakce zná).

„Z pohledu bezpečnosti na magistrále rozhodně vítám dnes zavedený systém. Je v souladu s tím, co dělají i jiné evropské areály. Každý má možnost si ze stopy bezpečně vystoupit, připlužit, zabrzdit nebo zatočit, kam potřebuje. Ne každý je zdatný lyžař. Hodně lyžařů by padalo, protože by neuměli vystoupit ze stopy,“ uvedl náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín.

Chybí tolerance a respekt

Blanka Nedvědická je velmi zkušenou běžkařkou, účastnila se i řady běžeckých maratonů. V letech 2005 až 2008 šéfovala Jizerské o.p.s.

„Osobně si myslím, že v křižovatkách nebo při prudkých sjezdech je při současném počtu lyžařů daleko bezpečnější stopy v křižovatkách nevytlačovat. Aby si lidé mohli připlužit. Dělá se to tak i jinde,“ uvedla Nedvědická.

„Větším problém podle mě je, že mnoho bruslařů zapomíná na to, že vedle jezdí také klasici a jezdí jim přes stopy. Obecně dnes postrádám větší toleranci a respekt. V mnoha zahraničních střediscích, kde se za stopy platí, bývají lyžaři ohleduplnější. Nestane se tam třeba jak u nás, že by tam lidé chodili venčit psy,“ míní Nedvědická.

