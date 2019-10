Mezi Muzeem a Pražským povstání nejezdí metro. Výluky mají i tramvaje

9:28

Cestující hromadnou dopravou v Praze musí o prodlouženém víkendu počítat s několika omezeními. Od sobotního rána nejede metro na trase C mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání. Od úterního rána by mělo metro jezdit normálně. Pro tramvaje i auta je uzavřený Čechův most. Omezení jsou i na Libeňském mostě.