Praha 3 oprášila staré plány obnovy náměstí, chce více dlažby a stromů

Už více než patnáct let čeká náměstí Jiřího z Poděbrad na velkou rekonstrukci, která se v minulosti několikrát odkládala. Vzhledem k nejasné budoucnosti obnovy se navíc příliš neinvestovalo do oprav a údržby nejvýznamnějšího náměstí Prahy 3.

Městská část teď ale oprašuje původní projekt ateliéru MCA, který zvítězil v architektonické soutěži v roce 2002 s tím, že rekonstrukce by mohla být hotová do roku 2021. Informace o projektu chce ovšem Praha 3 nejprve představit lidem.

Od pondělí tak bude na náměstí Jiřího z Poděbrad týden umístěn kontejner Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), ve kterém se mohou lidé s plány na úpravu náměstí seznámit. K dispozici jim budou architekti i zaměstnanci radnice a IPR. Navíc mohou lidé v dotaznících uvést svá přání či výhrady k plánované podobě.

„Chceme začít tím, že se zeptáme lidí. Původní plán a vizualizace se v minulosti pořádně veřejně neprezentovaly, což byla chyba,“ říká starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09). Podle něj současná podoba náměstí neodpovídá jeho významu a aktuální době.

„Současný stav vychází ještě z doby, kdy se stavěla trasa metra A. Mnoho ploch je špatně využitých. Příkladem je třeba točna pro automobily před kostelem, která nemá v dnešní době žádné opodstatnění a zabírá velmi hodnotný prostor,“ říká starosta.

Projekt rekonstrukce počítá s vytvořením dlážděné plochy před kostelem, kterou budou lemovat stromořadí platanů. Část současných travnatých ploch tak ustoupí dlažbě.

„Lidé na jednu stranu chtějí více trávy, na druhou stranu ale požadují, aby se na náměstí konaly kulturní akce, které tu trávu ve výsledku devastují,“ říká zastupitel a předseda výboru pro územní rozvoj Matěj Michal Žaloudek (Zelení). V současnosti je i z toho důvodu část ploch spíše vyšlapanou hlínou než trávníkem. „Dlažba před kostelem by navíc měla být zasakovací, takže i nakládání s vodou by mělo být lepší,“ dodává Žaloudek.

Právě nedostatečné zavlažování je dalším ze současných problémů náměstí. „Tím, jak se téměř dvacet let čekalo na rekonstrukci, nebyla ochota investovat do údržby. Jde o náměstí celopražského významu, ale kvalita zelených ploch, které nemají umělé zavlažování, je nízká,“ uvádí starosta Ptáček.

Pokud by se radnice pustila do původního projektu, který měl vyjít na 75 milionů korun, hodlá požádat o část financí magistrát.

Trhy se posunou za kostel

Projekt rekonstrukce náměstí v minulosti provázely politické spory. Například o to, zda mají být pod náměstím podzemní garáže, z nichž nakonec sešlo. Kontroverzní byl také původní návrh architektů odstranit z náměstí fontánu z liberecké žuly, kterou vytvořil v roce 1980 sochař Petr Šedivý.

Kvůli chybějící kašně kritizoval projekt v roce 2013 tehdejší místostarosta za Zelené Matěj Stropnický. Problematické byly i platany, které na vizualizacích příliš zasahovaly do výhledu na kostel od slovinského architekta Jože Plečnika.

Změny proti původnímu projektu Oproti původnímu návrhu na rekonstrukci, se kterým ateliér MCA vyhrál soutěž, pracuje ten současný s několika změnami. Farmářské trhy se posunou východním směrem od současné polohy.

Zůstane zachována kašna.

Stromy před kostelem už nebudou zakrývat pohled na stavbu od Jože Plečnika.

Projekt počítá s vybudováním retenčních nádrží na dešťovou vodu a zasakovací dlažby.

Přibude výtah do stanice metra.

Z těchto důvodů se opozici nezamlouvá fakt, že vedení městské části hodlá obnovit starý projekt. „Projekt už je zastaralý a nesplňuje požadavky na náměstí 21. století. Rozhodně by bylo lepší vyhlásit novou soutěž, která by byla adekvátní dnešnímu stavu. Náměstí se za těch patnáct let posunulo jinam, než to architekti vnímali tehdy,“ myslí si opoziční zastupitel a bývalý starosta Alexander Bellu (ODS).

„Existuje platné usnesení zastupitelstva, které ten minulý projekt uzavřelo. Očekával bych tedy od vedení radnice, že nejprve to usnesení znovu projedná na zastupitelstvu,“ dodává.

Ateliér MCA ovšem svůj původní projekt přepracoval. Ubylo například platanů před kostelem tak, aby se rozšířil prostor pro veřejné akce, jako jsou vinobraní, vánoční trhy nebo koncerty. A součástí aktuálního návrhu je i oprava fontány. Navíc mohou podle Žaloudka občané projekt korigovat zmiňovanými dotazníky.

„Máme dokumentaci pro územní rozhodnutí, nedají se tedy moc měnit technické věci, ale je možné upravovat třeba to, jestli bude v některých částech náměstí tráva nebo mlat, nebo kolik kde bude stromů,“ říká.

Návrh rekonstrukce nadále počítá i s farmářskými trhy. Ty se ale přestěhují do východní části náměstí. Jejich současná poloha před základní školou totiž není ideální. „K trhům zajíždí dodávky se zásobováním a ráno, kdy vodí rodiče děti do školy, tam bývá většinou chaos,“ vysvětluje Žaloudek.