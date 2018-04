Soud zamítl jednomu z hlavních aktérů metanolové aféry obnovu procesu

Vacula v žádosti, kterou soudu doručil loni v prosinci, uváděl, že má k dispozici nové skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé (viz též Mám nové důkazy, tvrdí jeden z hlavních aktérů metanolové aféry).



„Už v prvoinstančním řízení poukazoval na skutečnost, že ne všichni poškození jsou jeho poškozenými. Ale v té době neměl tolik důkazů, aby tuto skutečnost prokázal, aby vyvrátil tvrzení jiných osob. Až v následných trestních řízeních napříč celou Českou republikou byly zjištěny jiné skutečnosti,“ tvrdil Vaculův obhájce Tomáš Gurecký.

Vacula byl odsouzený za to, že jím distribuovaná směs poškodila zdraví 117 lidí, z nichž 37 zemřelo.

„Mapovali jsme celou situaci a máme za to, že minimálně u 89 poškozených, z toho 32 úmrtí, nedošlo k poškození zdraví v důsledku jednání mého klienta,“ poznamenal Gurecký.

O tom, kdo je v tom případě zodpovědný za poškození zdraví jiných lidí, nechtěl spekulovat. Měla by se tím podle něj zabývat policie.

Soudce Radomír Koudela ale tato tvrzení odmítl.

„V rámci trestního řízení bylo provedeno velmi rozsáhlé dokazování, výslechy svědků, posudky. Bylo jednoznačně prokázáno, že obžalovaný spáchal skutek tak, jak je uvedeno v pravomocném rozhodnutí soudu,“ uvedl Koudela.

Řekl, že rozsudek nestál pouze na výpovědích dalších aktérů kauzy, ale k dispozici byly i rozsáhlé policejní analýzy posbíraných vzorků, které dokazují, že otrávený alkohol pocházel z jediného zdroje.

„Případné tušení a domněnky nejsou důkazy, které by samy o sobě mohly mít za následek jiné rozhodnutí,“ doplnil soudce.

Vacula jako jediný při vyšetřování spolupracoval a neodvolal se

Metanolová aféra začala 3. září 2012. Po požití jedovatého alkoholu postupně zemřely desítky lidí. V hlavní větvi kauzy metanol bylo v lednu 2014 obžalováno 31 lidí.

Vacula byl jedním z trojice hlavních aktérů celé kauzy. Jako jediný při vyšetřování spolupracoval a jako jediný také přijal trest stanovený krajským soudem (viz též Distributor lahví s otráveným alkoholem přijal patnáctiletý trest).

Vacula, který pomohl případ objasnit, byl rozsudkem z května 2014 odsouzen za obecné ohrožení na patnáct let vězení. Ve vazbě byl od září 2012 do července 2014 a následně ve výkonu trestu odnětí svobody, takže celkem už má vykonáno přes pět let trestu.

Další dva muži, Tomáš Křepela a Rudolf Fian, kteří jedovatou směs namíchali a přes Vaculu poslali do oběhu, dostali doživotí. Celou dobu se drželi tvrzení, že míchali směs určenou do ostřikovačů (viz též Soud potvrdil doživotní tresty pro hlavní míchače otráveného alkoholu).

Za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu.

Video ze soudu s hlavními aktéry metanolové aféry ještě před vynesením verdiktu v lednu 2015: