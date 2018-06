Ostravská ČSSD shání tisíc podpisů pro Paroubka. Kandidovat by pak mohl

Předseda strany Jan Hamáček řekl, že pondělní žádosti ostravských členů ČSSD o urychlené svolání předsednictva, které by znovu hlasovalo o podpoře strany pro Paroubka, nevyhoví. Ale nabídl takové řešení, že bývalý člen strany kandidovat v Ostravě může.



„Technicky by bylo možné svolat předsednictvo, ale někdo by musel navrhnout revokaci toho usnesení,“ uvedl Hamáček. Přiznal, že on předsednictvo svolávat nechce. Možná i proto, že výsledek by asi dopadl stejně jako v pátek, kdy převážil počet lidí, kteří se zdrželi nebo hlasovali proti.

Mezi politiky ČSSD přetrvává proti Paroubkovi silný odpor, především v Ústeckém kraji či v Senátu.

„Mnozí mají strach, že by je Paroubek zastínil. Je to osobnost. Ačkoli jde o jeho politický návrat, je to nová tvář,“ míní člen vedení ostravské organizace ČSSD Ivo Hařovský.

Na nominaci zbývá jen pár dní

Ostravský místopředseda Adam Rykala se v úterý sešel v Praze s předsedou Hamáčkem a dohodli se, že Paroubek v Ostravě kandidovat může, ale jen jako nezávislý kandidát a pouze s podporou ostravské ČSSD, nikoli celé strany.

V tom případě však musí Paroubek podle zákona získat tisíc podpisů, a to nejpozději do 31. července, kdy lhůta pro nominace na senátory končí.

„Jsme rozhodnutí těch tisíc podpisů pro našeho kandidáta získat. Už v pondělí večer jsme svým lidem rozdali formuláře a v úterý jsme začali shánět podpisy,“ říká Rykala.

Podotkl, že pokud se Paroubek jako nezávislý kandidát dostane do Senátu, podle Hamáčka nebude vedení ČSSD namítat nic proti jeho vstupu do stranického klubu.

Paroubek vstoupil do ČSSD v roce 1989. Stranu vedl od dubna 2005 do roku 2010. Od listopadu 2011 do listopadu 2014 vedl stranu LEV 21 – Národní socialisté. Loni se chtěl vrátit do ČSSD, ale neuspěl.