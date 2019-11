Za vraždu družčiny dcery potvrdil vrchní soud osmnáct a půl roku vězení

„Holčičku napadl ve spánku velice brutálním způsobem. V otázce viny soud nemá pochyb, jednání obžalovaného bylo jednoznačně prokázáno i kvalifikováno. Ani k osobě obžalovaného toho moc kladného nenajdeme,“ zdůvodnil verdikt předseda senátu Jiří Lněnička.



Podle soudce nemůže Nácar veškerou vinu svalovat pouze na své problémy s alkoholem. „Mohl nastoupit léčbu. Kdyby se nepřihodilo toto jednání, mohlo k něčemu podobnému dojít později,“ upozornil soudce.

Ani trest v horní polovině sazby není podle jeho rozhodnutí nepřiměřeně přísný.

„Jeho výše vzhledem k okolnostem nevybočuje z míry, za jaké jsou za podobné jednání ukládány,“ zdůvodnil Lněnička, jehož senát v kauzách násilné kriminality patří k nejzkušenějším v Čechách. V podobných věcech rozhoduje již od vzniku Vrchního soudu v Praze roku 1993.

V kauze již v polovině září rozhodoval senát Městského soudu v Praze, který Nácara poslal na 18 a půl roku do věznice s nejpřísnějším režimem za vraždu. Státní zástupce byl s tímto výrokem o vině a trestu spokojen, proti verdiktu se odvolal obhájce.

Advokátovi se trest při horní polovině sazby, která činí 15 až 20 let vězení, zdál nepřiměřeně přísný. „I v případě jiných, závažných trestných činů, či za jejich souhrn, byly ukládány nižší tresty,“ citoval dnes obhájce Petr Šupal několik judikátů, tedy závěrů jiných českých soudů.

V první instanci u městského soudu právník požadoval, aby jeho klient byl vzhledem k okolnostem odsouzen za opilství, hrozilo by mu nanejvýš 10 let. Naopak státní zástupkyně chtěla dnes původní ortel potvrdit jako přiléhavý.

„Nemám už k tomu co říci,“ řekl na závěr středečního jednání obžalovaný. To, co zavinilo nesmyslnou tragédii, však příliš vysvětlit nedokázal. „Je mi to líto. Nevím, jak jsem se toho mohl dopustit,“ řekl Jiří Nácar.

Rum a agrese

Bezbranné dítě, odkázané na jeho péči, napadl muž 4. března 2019 v jednom z paneláků na Opatově. Matka v té době pracovala na večerní směně a bez obav svou dceru svěřila druhovi. Ten byl s dítětem nakoupit, z obchodu si mimo jiné odnesl rum.

Se závislostí na alkoholu, ale i dříve i drogách, měl problémy. Na protialkoholní léčbu však nenastoupil. „Nešel jsem tam, protože mi družka vyhrožovala, že už neuvidím dítě,“ tvrdil při výslechu obžalovaný. O dívenku se večer nejprve normálně postaral, nakrmil ji a uložil.

Jenže pak otevřel první ze dvou půllitrovek rumu. „Tu první jsem vypil asi za hodinu, další jsem jen upíjel. Většina v láhvi zbyla,“ vypověděl později Nácar při výslechu policejnímu komisaři. Opilý agresor poté popadl nůž a dítě bodl do hrudníku a pořezal na krku.

„Vybuchl jsem, nechci se k tomu vracet,“ řekl detektivům. Hrůzný čin odhalila matka, když se vrátila z práce. Policisté zatkli Nácara na místě činu, noc strávil na záchytce, měl totiž v krvi okolo tří promile alkoholu.

Podle psychologa a psychiatra obžalovaný nejednal ve stavu patické, chorobné, opilosti, netrpí ani duševní chorobou, ale smíšenou poruchou osobnosti. Ta není léčebně ovlivnitelná. Psycholog možnost jeho resocializace označil za ztíženou.