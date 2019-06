Vrchní soud potvrdil dvacet let za pokus o vraždu a znásilnění sousedky

“Šlo o brutální čin pokusu vraždy, který navazoval na předchozí brutální trestný čin znásilnění. Obžalovaný nebere v úvahu své jednání a jeho následky. Velkou silou bil poškozenou do obličeje, opakovaně ji rdousil,” uvedl ve zdůvodnění rozsudku předseda senátu Martin Zelenka.

Soudce upozornil, že oběť byla bezprostředně ohrožena na životě. “Z pohledu obžalovaného nelze hovořit ani o dobrovolném upuštění od činu, stalo se tak až po zásahu policistů,” zdůvodnil rozhodnutí Martin Zelenka. Podle něj však v kauze nebylo možné uložit. Některé argumenty obhajoby soud označil za absurdní.

V kauze letos v únoru v první instanci rozhodl Městský soud v Praze, ten násilníka poslal na 20 let za mříže. Jde o rozsudek na horní hranici zákonné sazby. Státní zástupkyně pro Meindla navrhla výjimečný trest a proto verdikt napadla a odvolala se k vrchnímu soudu.

Obhajoba argumentovala, že agresor si zaslouží ještě druhou šanci a proto se také odvolala k soudu vyšší instance. Meindl si nyní odpykává čtyřletý trest za další případ znásilnění, obětí se stala mladá dívka na Českobudějovicku. Trestán byl také pro majetkovou a drogovou kriminalitu.

Náhradní oběť

Senát vrchního soudu dnes dokazování doplnil o svědectví psychiatra Jaroslava Zvěřiny. Meindl podle expertů netrpí duševní poruchou, ani sexuální deviací. “Má zřejmé agresivní tendence, trpí závažnou poruchou osobnosti která je léčebně neovlivnitelná,” uvedl znalec.

Ten se vyjádřil také k možné motivaci činu. “Odreagovával si zklamání s rozchodu s přítelkyní. Agresi obrátil proti náhradní oběti,” uvedl Zvěřina Znalec také uvedl, že Meindl netrpí chorobným alkoholismem. “Alkohol v době spáchání činu nezpůsobil amnézii,” sdělil expert. Možnost resocializace považoval za ztíženou.

Pochválený vězeň

“Obžalovaný proti poškozené násilí stupňoval, jeho brutalita gradovala, když použil i nůž. K fatálním následkům nedošlo jen proto, že na místo dorazila policejní hlídka,” uvedla státní zástupkyně. Ta se proto domáhala pro agresora uložení výjimečného trestu.

“Ve výroku o vině městský soud rozhodl správně, odvolání směřuje do výroku o trestu. Ten se nám vzhledem k okolnostem zdá nepřiměřeně mírný. Jsou zde splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu v sazbě 20 až 30 let,” zdůraznila žalobkyně.

“Násilí bylo motivováno jen sexuálně, nejednalo se o pokus vraždy. Poškozená měla slyšet, že ji hrozil zabitím, to však nebylo prokázáno,” tvrdil advokát Jan Boucký. Ten zpochybnil také razanci útoku. “V místnosti byla řada smrtících nástrojů, které šly použít. Užití nože klientem mělo sexuální, nikoli smrtící podtext,” tvrdil právník

Meindl je podle právníka obětí nepřejícího sociálního prostředí a neharmonické rodiny. Ani předchozí tresty nelze podle obhajoby přeceňovat. “Můj klient nyní ve věznici dostal I pochvalu,” pochlubil se mimo jiné Jan Boucký. Ten navrhl zrušit rozsudek za vraždu a vynést nový, mírnější trest.

“Nechtěl jsem zabít. Nemůžu to vzít zpět, je mi to líto, nejsem špatný člověk. Ve výkonu trestu jsem byl i pochválen,” hájil se Meindl. Ten také argumentoval tím, že prý byl v tak špatném psychickém stavu, že uvažoval o sebevraždě.

Noční můra v Holešovicích

K útoku došlo odpoledne 28. listopadu 2017 v Holešovicích, obviněný vylákal oběť z bytu s tím, že chce vyřešit dluh. Když mladá žena otevřela, vytáhl na ni nůž a odtáhl do svého bytu, kde ji několik desítek minut bil, bodal, rdousil a brutálně sexuálně zneužíval.

“Víš, že dnes zemřeš,” otázal se agresor zoufalé oběti. Steny z bytu zaslechli sousedé, kteří zavolali policii. Hlídka mladou dívku zachránila, Meindl se před muži v uniformách zabarikádoval, hlídkaři museli proto vylomit dveře a pak ho zpacifikovat.

Dívku záchranka transportovala do střešovické nemocnice, kvůli vážným poraněním ji lékaři uvedli do umělého spánku. Podstoupila několik operací, atak poznamenal vážně I její psychiku. Následky v této sféře přetrvávají dodnes a její prognóza do do budoucna je nejistá.

Meindl nestojí před trestními soudy poprvé, nyní si odpykává trest za znásilnění.