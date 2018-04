Kittner nebude kandidovat na primátora. Zastupitelé lžou a hádají se, říká

Jiří Kittner tvrdí, že šlo o osobní rozhodnutí, které jen podpořily nejrůznější nenávistné výstupy rozhádané koalice na liberecké radnici. Podle některých politiků jde ale čistě o pragmatické gesto občanských demokratů, kterým se posledních osm let v Liberci příliš nedaří.

„Vyzkoušeli si to na parlamentních volbách, kdy odezva na Jiřího Kittnera nebyla úplně ideální. Lidé zřejmě nemají tak krátkou paměť, jak se domnívali,“ upozornil primátor Liberce Tibor Batthyány (exANO). Narážel tak na fakt, že právě vláda ODS dostala Liberec do dluhů.

Kittner svou neúčast na kandidátní listině vysvětluje jinak. „Ztratil jsem víru, že podzimní volby něco v Liberci zachrání. Jsem přesvědčen, že zastupitelstvo, které z nich vzejde, bude úplně stejně špatné, jako je tohle. Půlka lidí si své pozice udrží i se všemi svými nenávistmi, a toho já se nehodlám účastnit,“ prohlásil.

„Dnes je zastupitelstvo jen soubor náhodných výsledků a je úplně jedno, jak se hodinu předtím všichni domluví. Lžou a hádají se. Liberec šel za posledních osm let zásadně dolů, nijak se nerozvíjí. Nás vinili, že jsme dělali megalomanské projekty, ale oni nedělají žádné. A pokud zastupitelstvo nepřestane být kolbištěm, kde si akorát chce každý prosadit svůj názor, tak se nic nezmění. A takovému systému já asistovat nechci,“ dodal Kittner.

Batthyány: Dotáhli jsme Ještěd a oživili náměstí

Podle Batthyányho ale není pravda, že Liberec stojí na místě. „Dokázali jsme pozměnit spoustu nevýhodných smluvních vztahů a sporů. Pro občany to sice zní nudně, ale městu to ušetřilo dost peněz. Dotáhl jsem do konce také smlouvu s firmou Tatry Mountain Resorts, která převzala Ještěd a až čas ukáže, zda to byla správná volba. Už podruhé jsme obhájili prvenství v anketě o nejpřívětivější úřad, vrátili jsme na náměstí život, koná se tu spousta akcí. A navíc, já si opravdu nemyslím, že za každou politickou reprezentací má zůstat pomník,“ vypočítal primátor.

A to, že se na radnici hádají, je podle něj více vidět i proto, že existují sociální sítě a zasedání zastupitelstva se přenáší naživo po internetu.

„I za pana Kittnera se na zastupitelstvu politici dohadovali, akorát nebyli tak na očích,“ podotkl Batthyány.

Jdeme cestou drobnějších projektů, tvrdí Korytář

Také náměstek Jan Korytář (Změna) se domnívá, že tak špatně, jak tvrdí Kittner, na tom Liberec není.

„V minulosti probíhal rozvoj velkých projektů, my jdeme spíše cestou těch drobnějších. A pokud dnes pan Kittner tvrdí, že se jen hádáme a nic neděláme, tak když byla ODS u moci, tak nás jako opozici zase vůbec neposlouchala a nepřipouštěla žádnou diskusi,“ přiblížil Korytář.

Pokud by prý nebyli tak sebejistí, nemuselo dnes město platit pokutu 18 milionů korun, protože radnice ručila u spořitelny za úvěr budovou Uranu. Tu na město bezúplatně převedl stát. Zda tento krok smí Liberec vůbec udělat, zjišťovala v roce 2010 u tehdejšího primátora Kittnera zastupitelka Ivanka Kolomá. A dozvěděla se, že může. Nebyla to ale pravda.

Do podzimních voleb povede ODS v Liberci Petr Židek. Ten se do povědomí veřejnosti dostal před lety poté, co jej policisté podezřívali z přijetí úplatku, když pracoval na policejním prezidiu. Nakonec ale kriminalisté případ odložili, vyšetřování totiž korupci neprokázalo.

„To, že pan Kittner na kandidátce není, ale neznamená, že do politiky v Liberci nebude zasahovat,“ pomyslel si Korytář. Ten bude i tentokrát lídrem Změny, Batthyány zase povede do voleb hnutí Pro 2016.