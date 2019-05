Vymýšlení fórů občas leze na mozek, říká stand-up komik

Školní léta prožil v rodných Českých Budějovicích. „Vtipkování pro mě asi bylo způsobem, jak zapadnout v kolektivu,“ vzpomíná. Když dostudoval stavební průmyslovku, odstěhoval se ve dvaceti letech do Prahy.

„Tenkrát jsem na internetu poprvé narazil na stand-up comedy. Koukal jsem na francouzského komika, který vystupoval před několika tisíci lidmi. Uchvátilo mě to. Stál tam sám s mikrofonem, neměl žádné rekvizity. Byl sám sebou a bavil lidi,“ vybavuje si osmadvacetiletý Jakima. Tehdy byl v Česku známý hlavně pořad Na stojáka, kde zářil další českobudějovický rodák Miloš Knor.

Před šesti lety Jakima vyzkoušel konkurz do Underground Comedy. A výstup se mu povedl.

„Ale cítil jsem se strašně. Tak se vlastně cítím dosud, především když před publikum jdu s úplně novým výstupem. Vtipy testuji až na divácích. Díky jejich reakcím pak mohu do příště fóry vyladit. Když se lidé nezasmějí, tak se mnou výstup vlastně spoluutváří,“ popisuje komik.

Stand-up comedy však podle jeho slov nefunguje tak, že by komik sázel na osvědčená témata. „Snažím se klišé vyhnout. Kdybych chtěl pobavit pražské publikum, mohl bych vtipkovat o prezidentovi. Jenže takových fórů je všude dost, takže by to byl hodně laciný humor,“ ví Jakima.

Před obecenstvem se snaží být hlavně sám sebou a nechce se mu podbízet. „Komik by měl riskovat, že někoho naštve, přestože to není jeho záměrem,“ dodává.

Tenká je hranice mezi trapností a vtipem

Řada z komiků se inspiruje situacemi ve svém okolí. Sledují, co se kolem nich děje, a bizarní situace pak rozpracují do výstupu. „Trochu to leze na mozek. Často nekoukám na svět jako ostatní a chci ve všem vidět něco komického,“ uvědomuje si.

Vystoupení Jiří Jakima rád pojímá jako skeče. Baví ho hraní scének, do nichž vkládá svůj pohled na svět. Hranice mezi vtipem a trapností je však tenká. „Můžu třeba hrát žížalu, ale může se taky stát, že lidi uvidí jen divného chlapa plácajícího se na podlaze,“ směje se.

Aktuálně stojí za projektem Stand-up Factory, na kterém pracuje s kolegy Martinem Jirmanem a Jiřím Charvátem. „Vystupujeme v pražském klubu Duplex, ale jako soubor objíždíme města v Česku i na Slovensku. Často s sebou bereme hosty. Jednou s námi vystupoval slovenský hudební producent Jaro Slávik,“ přibližuje pořad.

Z lokálního komika se časem dokázal na stand-up comedy scéně prosadit. „Až teď jsem vlastně ve fázi, kdy mě vystupování uživí. Aby se člověk prosadil, musí tomu ze začátku věnovat všechen svůj volný čas po práci,“ říká Jiří Jakima, který stíhá i patnáct večerních vystoupení za měsíc.