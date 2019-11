Herec Jiří Hrzán má v Táboře sochu. Balancuje na zdi nad Jordánem

Na slavnostní událost dorazilo k vysoké zdi u nádrže Jordán několik set lidí. Byly mezi nimi i sestry Melkusovy, které jsou autorkami plastiky. Vzpomínaly, jak se podle filmů snažily co nejvěrněji ztvárnit hercovu tvář i postoj, v němž ho zachytily. Dodaly, že socha je v mírně nadživotní velikosti.

U odhalení byly i Hrzánovy dcery Tereza a Barbora, která k soše přišla a několikrát ji pohladila.

Na pořízení plastiky se dlouhodobě nedařilo najít dostatek peněz. Ve sbírce bylo zhruba 300 tisíc korun. Zásadní bylo letošní rozhodnutí rady města. Ta schválila pořízení sochy k nedožitým 80. narozeninám známého herce.

Náklady na výrobu byly 600 tisíc korun, polovinu potřebné částky dodala táborská radnice, které teď socha patří. „Místo pro umístění je zvolené tak, aby působila dojmem balancující postavy a odkazovala na Hrzánovu oblibu v lezení po výškách, která se mu nakonec stala osudnou,“ upozorňuje Luboš Dvořák, mluvčí táborské radnice.

Herec zemřel v roce 1980. Spadl z výšky pátého patra, když riskantně šplhal po budově do bytu za přítelkyní. Těžkým zraněním podlehl po dvou dnech. Podobizna Jiřího Hrzána stojí v Táboře na opěrné zdi gymnázia na jedné noze a ruce má rozpřažené, jako by chtěla vzlétnout.

Na sochu sháněl od roku 2012 peníze spolek Hrzán sobě! Původně měla být plastika hotova do roka. Nakonec se to podařilo až o sedm let později.

Na přípravě a instalaci sochy spolupracoval městský architekt Miloš Roháček. Ten doufá, že si veřejnost sochu zamiluje.

„Je to hodně emotivní dílo, silné. Mohlo by se stát místem studentských schůzek: Sejdeme se pod Hrzánem,“ domnívá se Roháček. Při instalaci slévači řekli, že si zdařilou sochu rádi uvedou do svého firemního portfolia a budou se jí chlubit.

Jiří Hrzán byl nejmladší ze čtyř dětí, měl tři sestry, otec byl majitel zahradnictví a odborník na zakládání zahrad. Firma Hrzán dodávala květiny i do vily prezidenta Edvarda Beneše. Zahradnictví stálo v táborské Měšické ulici.

Jiří Hrzán ztvárnil celou řadu divadelních a filmových rolí. Zazářil třeba jako Dobčinskij v Gogolově Revizorovi nebo ve hře Penzion pro svobodné pány jako Halibut. Diváci si ho určitě pamatují z filmů Svatba jako řemen, Nebeští jezdci, Pane, vy jste vdova či Drahé tety a já.



„Posledním filmem, který dokončil do poslední klapky, byli Blázni, vodníci a podvodníci. Snímek se prakticky symbolicky celý natáčel v Táboře a okolí. Jiří Hrzán při natáčení jezdil na skutečných i okolečkovaných vodních lyžích,“ dodává Dvořák.