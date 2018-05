Pád bosse Hose. Vlivný brněnský politik a podnikatel se topí v dluzích

Jiří Hos Je mu 55 let .

. Původně dráhový cyklista, později vlivný brněnský podnikatel a politik v barvách ODS.

v barvách ODS. Působil v zastupitelstvu Brna i městské části Brno-sever (dosud), kde zastával funkci místostarosty . Byl také jedním ze dvou zástupců brněnské buňky v celostátní výkonné radě ODS.

. Byl také jedním ze dvou zástupců brněnské buňky v celostátní výkonné radě ODS. Jako majitel firmy Visinvest přivedl do Brna v letech 2009 až 2011 Národní basketbalovou ligu .

. Podílel se na projektech za Vaňkovkou, například na stavbě administrativního centra Trinity.

za Vaňkovkou, například na stavbě administrativního centra Trinity. Do loňska byl spolumajitelem firmy BNSD, která si na 40 let pronajala budovu hlavního vlakového nádraží i s okolními pozemky.