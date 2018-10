Být jednou premiér? Dobrý nápad, říká Čunek po rychlém zvolení senátorem

Senátní volby na Vsetínsku jste ovládl potřetí v řadě, tentokrát jste získal přes 51 procent hlasů. Je to pro vás překvapení?

Překvapení to určitě je. I když na druhou stranu, v minulých senátních volbách jsem získal v prvním kole 48 procent hlasů. Tehdy senátní volby probíhaly společně s krajskými a zpětně se zjistilo, že lidé zaměnili obálky, což mi hlasy vzalo. Jsem přesvědčený, že jinak už bych byl v prvním kole zvolen minule.

Proč myslíte, že jste v kraji tak oblíbený? Co za úspěchem stojí?

Lidí vidí, že to, co říkám, se vždy snažím splnit. Hodně pracuji a pracuji poctivě. A mezi lidmi jsem tím známý.

Jak vám pomohla kampaň, v níž jste vystupoval ve stylu Jamese Bonda jako agent ve službách Valašska?

Děkuji svým kolegům za tuto zajímavou kampaň. Na druhou stranu já jsem ani neměl v plánu dělat nějakou větší kampaň a ani jsem ji nedělal. Měl jsem jen nějaké billboardy a plakáty. Ale že bych cíleně jezdil po vesnicích? To ne. Vždyť já v roli hejtmana a senátora jezdím po vesnicích prakticky pořád, lidé mě tam znají, znají moji práci a bylo by špatně, kdybych se jim musel představovat až v kampani. Abych se do této pozice dostal, je zatím samozřejmě velké množství práce. Sedm dní v týdnu, mnoho jiných takové tempo nemá.

Souběh senátorské a hejtmanské funkce považujete za výhodu. Bude to tak i nadále?

Je potřeba říct, že to jsou dvě rozdílné práce, které nelze zaměnit. Senátorskou pozici nechápu primárně jako pozici pro Zlínský kraj, je to úloha pro celou republiku. Senátor by na druhou stranu měl ve svém kraji čerpat inspiraci, a když může svému regionu pomoci, samozřejmě by to měl udělat. Určitě pro nemocnici, místní silnice a podobně je hejtman důležitější a výkonnější figurou.

V čem tedy pomáhá být zároveň senátorem?

Souběh výkonné a zákonodárné moci je prospěšný. Jako hejtman jsem předsedou skupiny, kde sedím s představiteli pojišťoven a dalšími lidmi z krajů a společně dáváme dohromady nový systém financování zdravotnictví v ČR. Kdybych nebyl senátorem a byl jenom hejtmanem, tak bych tuto pozici nezískal. A takto mohu pomoci všem krajům, které doplácejí na nespravedlivý systém, kdy za jednotlivé zákroky se platí jinde v našich nemocnicích a jinak v těch pražských. Díky dvěma funkcím mohu pomoci lépe v otázce nových dálnic, vlakového spojení a podobně.

Jak se to ale dá prakticky zvládat? Jako hejtman jste musel řešit důležité věci jako prasečí mor či reorganizaci nemocnic. V Senátu jste měl pak 35procentní absenci…

Když byl prasečí mor, výhodou bylo, že za mnou přišli poslanci a senátoři a řekli, že nám pomohou, zapojí se do té problematiky. Zase je to výhodné spojení. Úlohu v Senátu pak nechápu, že bych si to tam měl jít odsedět. My tam máme kolegy, kteří sice mají menší absenci, ale nikdo je nezná, téměř nevystupují, nemají žádnou připomínku. Tak si teda tu práci nepředstavuji. Myslím, že každý hejtman by měl být z titulu své funkce i senátor, je to přínos pro obě tyto pozice.

Může vás tento úspěch opět vytáhnout do vyšších pater politiky?

Já ale jakožto člen parlamentu v té vyšší politice figuruji. A ptáte-li se, zdali bych chtěl být například premiér, tak zatím o tom neuvažuji. Jakmile se budou blížit parlamentní volby, uvažovat o tom začnu, protože je to dobrý nápad.