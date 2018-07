Hejtman Čunek narazil. Dělá si věci po svém, kritizují oponenti i kolegové

Sám přiznává, že neschválení návrhu na fúzi čtyř krajských nemocnic ho nepotěšilo, tragicky to ale Jiří Čunek nebere.

„Vnímám to podle toho, jestli dělám věci správným způsobem. Před hlasováním mi někteří zastupitelé řekli, že to schválí, ale jen když umístím nějakého jejich člověka na nějaké místo. Řekl jsem, že to tak nebude. Nechci to blíže specifikovat, v politických soubojích je to standardní. Na takové obchody ale nepřistupuji, protože je to základ zmaru,“ řekl hejtman.

Jak vnímáte postoj zastupitelů?

Problému fúze v zastupitelstvu nemůže drtivá většina detailně rozumět. Opozice nebude hlasovat pro, i kdybychom chtěli udělat dálnice po celém kraji. Pak máme koaliční politiky, kteří se bojí, protože se blíží komunální volby. Já tak ale nepřemýšlím. Přemýšlím, jestli je to dobré, nebo špatné.

Podle vás hrají podzimní komunální volby velkou roli?

Jsem realista a vidím strach politiků, kteří jsou na kraji a chtějí být starosty v obcích. Někteří mi říkali, že když se mi to podaří v novinách prezentovat pozitivně, tak budou hlasovat pro. A když se to nepodaří, tak to před volbami nepodpoří.

Měli zastupitelé dost infomací?

Měli jsme několik sezení, seminářů, osobních setkání. Nikoho jsem neobešel, se všemi, kdo o to stáli, jsem jednal. Sami zastupitelé říkali, že už toho bylo dost.

Neměl jste i tak představování fúze věnovat víc energie?

Jestli jsem zastupitelům problém tolik „necpal“, tak to bylo tím, že jde o komplikovanou věc. Někteří se setkání ani nechtěli pro nedostatek času účastnit. Říkali, že mi věří, ale potřebují, aby tomu lidé tleskali už předem. Tak to ale nebývá. Věřím, že se bude tleskat výsledku, až lidé zjistí, že nemocnice fungují lépe a přinášejí více užitku. Ve všech věcech, které mají dopad na pacienty a zdravotníky, budeme pokračovat. Kdyby se udělala fúze, zdravotníci to nepocítí a pacienti jen tím, že když se s nimi dohodneme, budou mít péči kvalitnější.

Co jste tedy udělal špatně?

Mojí chybou je, že jsem zastupitele nepřesvědčil. Ale já jsem se nedíval na to, co je oblíbené a co není. Kdybych to udělal, tak Romové bydlí v centru Vsetína dodnes (Čunek nechal jako starosta města v roce 2006 vystěhovat romské rodiny z centra na periferii – pozn. red.). Vždy je třeba se dívat na výsledek. Budu se zastupiteli dál komunikovat, vysvětlovat jim to, aby neměli strach dělat dobré věci. Lidi tomu nakonec uvěří, chce to jen čas.

Doplatil jste na to, že na kraji nemůžete prosazovat své názory tak snadno jako ve Vsetíně?

Ani moc ne. Ani ve Vsetíně to nebylo vždycky idylické. Když jsem prosazoval vystěhování Romů, tak někteří zastupitelé s tím nesouhlasili a říkali, že je to rizikové. Nakonec se to ale schválilo a udělalo a všichni se k tomu přihlásili. Jsem přesvědčen, že fungování nemocnic zlepšíme. Vždycky je to tak, že kdo má zodpovědnost, musí věci tlačit dopředu.

Ale zodpovědnost ponesou všichni zastupitelé.

Ano, ale takové věci se vždy personifikují, i když z toho nemusím mít radost. Romové byli transformováni podle Čunka, i když se na tom podíleli i zastupitelé. Karlův most stavěl Karel IV. A pravda také je, že nemocnice si nikdo z politiků vzít nechtěl.