Hejtman a senátor Čunek půjde do voleb i ve Vsetíně, chce pomoct lidovcům

Od roku 2002 Jiří Čunek vyhrál za lidovce ve Vsetíně všechny komunální volby, byť ne vždy byl lídr. Jeho nadvláda může pokračovat, protože se jako hejtman a senátor rozhodl, že bude kandidovat v podzimních komunálních volbách ve městě, kde roky působil jako starosta a je tam stále populární. Nebude však na kandidátní listině první, bude to přesně naopak: stranu podpoří z posledního místa.

„Chci tak zdůraznit, že podporuju současného lidoveckého starostu Jiřího Růžičku. Osobně nemám žádné ambice. Určitě nebudu aspirovat na žádnou funkci ve vedení města,“ oznámil Čunek.

To, co by v případě drtivé většiny jiných politiků byla jen formalita, u Čunka ale neplatí. Z posledního místa se může díky preferenčním hlasům dostat výš. Možná i hodně vysoko.

„Může se posunout hodně nahoru. Dovedu si představit, že by volby vyhrál,“ uvažuje politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Vždycky záleží na hodnocení jeho působení. A v jeho případě se nestalo nic zásadního, proč by měl výrazně ztratit na oblíbenosti,“ doplnila.

Čunek na kandidátce nám pomůže, věří lidovci

Lidovci jsou samozřejmě rádi, že Čunek půjde i do komunálních voleb. Také oni vědí, že jim přinese hlasy navíc a záleží jenom na tom, kolik jich bude. Při posledních volbách ve Vsetíně získal Čunek jako lídr 4661 preferenčních hlasů, což bylo suverénně nejvíce z kandidátů všech stran a hnutí.

„Odhaduju, že i když bude na posledním místě, tak ho lidé vykroužkují. Nevím, jestli vyhraje, ale řada vsetínských obyvatel si vyhodnotí to, že mít v zastupitelstvu hejtmana a senátora, je pro město dobré. Je to jedna z nejvýraznějších politických osobností v kraji od roku 1989,“ míní poslanec a místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík.

Pro Čunkovu kandidaturu ve Vsetíně byl i současný tamní lidovecký starosta Růžička, kterého si Čunek po zvolení hejtmanem vybral jako svého nástupce, přepustil mu tehdy i místo v zastupitelstvu (viz též Čunek složil funkci starosty Vsetína, zůstává hejtmanem a senátorem).

„Mohlo by nám to pomoci, je za ním kus práce,“ řekl na Čunkovu adresu Růžička.

Zastupitelem chce být jen dočasně

Čunek už dopředu prohlašuje, že v případě svého úspěchu nebude starosta ani radní a bude jen po určitou dobu zastupitelem.

„Než se situace po volbách uklidní a stabilizuje, tak bych si mandát podržel,“ naznačil Čunek.

To, že kandiduje a má možnost zvítězit, přičemž nemá zájem o uvolněnou funkci, nevnímá jako nefér přístup vůči voličům, kteří mu věří. A to právě proto, že předem říká, že do městské rady jít nechce.

„Neznamená to, že budou lidé podvedeni. Kdyby se u nás kandidovalo přímo na starostu nebo primátora, tak jak je to na Slovensku, tak bych do voleb nešel,“ řekl Čunek.

Podle Lebedové je takový přístup přijatelný a je jen na voličích, jak si jeho přístup vyhodnotí a zda mu nakonec vhodí hlas.

„Lidovci použili jeho jméno, protože jim zajistí přísun hlasů,“ uvedla politoložka Lebedová. „Volič k tomu může přistoupit tak, že když Čunek nechce působit ve vedení města, tak ho volit nebude, nebo si i přesto řekne, že mu hlas dá,“ dodala.

V komunálních volbách chce pomoct straně, senátorem být chce

Čunek bude na začátku října kandidovat dokonce ve dvojích volbách. Pokusí se také podruhé obhájit post senátora na Vsetínsku, kde rovněž vždy dominoval (viz též Některé strany nechtějí s Čunkem soupeřit, pro Senát nenasadí kandidáta).

„Jsem přesvědčen, že lidé pochopí, že jedna kandidatura je jasná a že chci být senátorem. U komunálních voleb je to tak, že žiji v tomto městě, dlouhou dobu jsem ho vedl a chci mu pomáhat,“ vysvětlil Čunek.

O jeho popularitě nejen ve Vsetíně svědčí i to, že když předloni kandidoval v krajských volbách, získal mezi lidovci nejvíce preferenčních hlasů v zemi.