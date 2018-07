Opravy parku v Hronově finišují. Stavba má zpoždění, firmu nepostihnou

Ještě v pátek jeřáby osazovaly novou kovovou konstrukci k zastřešení amfiteátru v Jiráskově parku, v pondělí odpoledne si město Hronov převezme v zásadě hotové dílo. Radnici se tak patrně povede husarský kousek obnovu parku těsně vměstnat do časového úseku ohraničeného loňským a letošním divadelním festivalem.

Potýkala se přitom při soutěži s firmou, kterou ze zakázky nejdříve vyloučila, protože nezaručovala, že zvládne i specializované práce. Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ji však vrátil do hry.

Opozice v zastupitelstvu však vůči firmě požaduje tvrdší postup. Hotovo na stavbě mělo být už koncem června, po prodloužení smlouvy to má být 16. července.

„Nelíbí se mi, že když jsme v roce 2014 nakupovali rolbu, i za zpoždění o tři dny jsme chtěli od dodavatele penále. Na stavební práce přitom prodlužujeme termín, ať to bylo ve Zbečníku, nebo v parku. Park měl stát mnohem méně, než stojí, ještě platíme nějakou hlínu a nevímco bokem. Lidé na to čekají, chtějí si už dojít pro ,prdlavku´ a podobně,“ zlobila se opoziční zastupitelka Olga Líbalová (za ANO).

Také Karel Jára (VPM a Rozvoj města) kritizoval prodloužení termínu jako ústupek. Podle něj měl technický dozor donutit firmu k výsledkům, jinak město mělo od smlouvy odstoupit. I on jako podnikatel se stavební firmou, když se o čtyři dny zpozdil na menší zakázce sociálního zařízení ve Zbečníku, musel Hronovu zaplatit sankci 5,5 tisíce.

Starostka výtky k parku uznala jako oprávněné, odstoupení od smlouvy však vidí jako naivní. Město totiž získalo na park česko-polskou dotaci Aqua Mineralis Glacensis s dalšími třemi městy a musí brát ohledy na dotaci i partnery.

„Pokud bychom firmě neprodloužili termín, každý týden by běželo penále 225 tisíc korun. Firma by to nedodělala, nezaplatila by subdodavatelům, my bychom neměli dokončený park. Je to jednoznačné, vždyť s firmou žijeme už rok,“ ohradila se starostka Hana Nedvědová (Patrioti), která přitom v říjnu slibovala, že město využije i sankce.

Jiráskův Hronov nabídne stovku představení Festival se koná od 3. do 11. srpna, park poslouží pro doprovodné programy. V amfiteátru vystoupí kapely a zřejmě se budou hrát i pohádky. V parku budou i stánkaři s občerstvením. Protože tráva v parku se teprve začala zelenat, pořadatelé zatím nechtějí stavět stan s hrací plochou. Ten se objeví na zpevněné ploše za radnicí. Na Jiráskův Hronov přijede 53 divadelních souborů, z toho i jeden ze Slovenska a další z Islandu. Odehraje se na 110 představení na šesti scénách. Letos má festival nové logo, přibude zábavná zóna pro děti v parku za řekou. Od loňska se dají koupit vstupenky on-line, předprodej začne 20. července.

Koaliční zastupitelé však volali spíš po tom, ať se město hledí s firmou domluvit na co nejrychlejším dokončení stavby.

„Nejsem odborník přes stavby, ale tady všichni vědí, že jsme málem přišli o divadelní festival, je začátkem srpna. Teď je to časově našlapané, je to priorita, tak nechápu, co tady vůbec řešíme,“ podivila se koaliční zastupitelka Jana Píčová (za STAN).

Tahanice s firmou byly při soutěži, pokračování přišlo i na stavbě

Město chtělo začít opravovat park hned po skončení loňského Jiráskova Hronova, místo toho řešilo tahanice s firmou. Vyřazený Green Project z Průhonic vyhrál mezi pěti uchazeči s nejnižší cenou 22,6 milionu korun, ÚOHS mu dal v září za pravdu a 12. října město podepsalo smlouvu.

Jenže i když se v říjnu park pro veřejnost uzavřel, uvnitř se nic nedělo, firma zpočátku nenastoupila. Teprve začala shánět, kteří jiní dodavatelé z regionu pro ni budou pracovat. Tatáž společnost vyhrála i zakázku města Náchoda na obnovu Malých lázní s pítky ve stejném česko-polském projektu, tam bude hotovo až příští rok.

V Jiráskově parku se bouraly staré stavby, u vstupu vznikly nové toalety, do řeky vedou široké betonové schody s molem k příležitostnému vykoupání, bude tam vodní prvek. Hotové je dětské hřiště v místě bývalého koupaliště, socha Aloise Jiráska byla přesunuta do středu parku, dokončeny jsou asfaltové plochy.

Dosud se rekonstruuje lávka. Část vzrostlých stromů, lip, habrů či buků zůstala. Na podzim si ale místní lidé stěžovali na pokácení hlavně jehličnanů za amfiteátrem. Podle radnice však autorka návrhu parku chce na plochu parku dostat víc slunce.

Traverzy pro amfiteátr se nedařilo ohnout, zastřešení se zpozdilo

Radní kývli na prodloužení zakázky proto, že firma s dalším dodavatelem nezvládla dodat ohnuté traverzy pro střechu amfiteátru a museli najít jiné řešení. K tomu také město požádalo o ledkové osvětlení místo výbojek a zjistilo problémy v kotvení zábradlí na mostě.

První studie úprav parku vznikly už před deseti lety a město je postupně nechalo dopracovat u architekta Davida Chmelaře, který navrhl i náměstí. Některé části parku byly opraveny už dříve: hotový je vstup do parku z křižovatky pod zvonicí i vstup u Jiráskova domku, vznikl venkovní fitpark s hřištěm a zásadní opravu mají za sebou vrty pramenů minerálek Hronovky a Regnerky, pro silný zápach sirovodíku přezdívané prdlavka, které vytékají v novém prameníku.

Když radnice zveřejnila fotografie obnovovaného parku z výšky, dočkala se vesměs příznivých ohlasů. Jeden z diskutérů však nadhodil, že by se město mělo zabývat i částí parku pokračujícího za řekou.

„Jeden břeh Metuje bude třeba hezký, ale co ten druhý? Tam by si polámal nohy i slon, nedá se tam fakt pořádně chodit a je to čím dál horší,“ posteskl si Robert Ťok nad chodníkem vybouleným kořeny stromů.

Podle místostarosty Josefa Théra se zatím opravu chodníku k tvrzi nepodařilo připravit, proto radnice nechala vybudovat další vstup do parku u Justýnky, aby turisté či větší výpravy nechodili jen nejužším místem kolem Jiráskova domku.

Po pondělku 16. července by mělo začít v Jiráskově parku kolaudační řízení, v dalších dvou týdnech by měly zmizet některé nedodělky. Otevření parku pro veřejnost je v plánu na neděli 29. července.