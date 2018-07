Kvůli opravě Jiráskova mostu kolabuje doprava v pražských ulicích

Deset míst, která bude TSK v létě rekonstruovat K Barrandovu (most X034 ) - srpen 2018 až červenec 2019, budou se opravovat chodníky, demontovat zádržný systém, bourat vozovkové a podkladní vrstvy podél římsy nebo nové osazení svodidel a zábradlí, částečné omezení dopravy v srpnu, další práce bez omezení

K Barrandovu (K Holyni - Pražský okruh) - od 10. července do 12. října 2018, souvislá údržba silnice, uzavírka jednoho jízdního pruhu

Barrandovský most (nájezdová rampa od K Barrandovu) - 28. - 29. července a 4. - 5. srpna 2018, souvislá údržba silnice, obnovení dopravního značení, uzavírka jednoho jízdního pruhu

Wilsonova (MÚK Bulhar) - od 9. července do 31. srpna 2018, údržba silnice, obnovení dopravního značení, dojde k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku

Koněvova (Jana Želivského - Rečkova) - od 16. července do 14. srpna 2018, oprava silnice (202 metrů) ve směru z centra, obnova chodníku, bezbariérové prvky u přechodů, úplná uzavírka

Kamýcká (Kosova – hranice hl. m. Prahy) - od 14. července do 31. srpna 2018, rekonstrukce silnice včetně vjezdů odvodňovacích příkopů, dvou propustků a části chodníku, úplná uzavírka

Dobříšská (tunel Mrázovka – Zlíchovský tunel) - od 4. do 29. července 2018, souvislá údržba silnice v délce 1,3 km, obnovení dopravního značení, uzavírka po polovinách - v 1. etapě pravá polovina vozovky v obou směrech, v 2. etapě uzavření levé poloviny vozovky

Wilsonova (Hlávkův most – MÚK Bulhar) - od 9. července do 31. srpna 2018, souvislá údržba silnice s novým asfaltovým krytem, obnovení dopravního značení, dojde k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku

most V Holešovičkách (sjezd na a z ul. Povltavská) - od 3. července do 14. září 2018, Sanace říms a chodníků estakády, částečné dopravní omezení

- od 3. července do 14. září 2018, Sanace říms a chodníků estakády, částečné dopravní omezení Slánská (Plzeňská – Čistovická) - od 2. července do 26. srpna 2018, plánovaná demolice stávající ocelové konstrukce protihlukové stěny, uzavírka silnice po polovinách