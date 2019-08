Jiráskův Hronov nabízí výkvět z přehlídek, Kafku i vysvětlenou Maryšu

Hlavní program je tvořený výběrem nejlepších inscenací z celostátních přehlídek a uvede 24 inscenací v 63 představeních.

„Návštěvníci se v sobotu mohou těšit na Buran Teatr, které přiveze inscenaci 39 stupňů v hlavní roli s Michalem Isteníkem, známým z role hospodského z fenomenálního seriálu Most,“ říká programový ředitel festivalu Jan Julínek.

„Mezi hlavní taháky letošního ročníku určitě patří i mezinárodně uznávaná hvězda, držitel Ceny Thálie za rok 2016, mim Radim Vizváry, který do Hronova přiveze dvě inscenace Pejprboj a Sólo. Doporučuji mimo jiné i Geisslers Hofcomoedianten a jejich představení Tři ženy a zamilovaný lovec,“ doplňuje Jan Julínek.

Slavnostní zahájení se koná v sobotu od 14.30 hodin na náměstí. V parku bude znít Open jam session, zájemci se mohou vydat na prohlídky kostelní zvonice nebo do stanu za radnicí na pořad o hudebním světě Čapků a jejich hronovské babičky. Od 20 hodin v parku vystoupí David Kraus s kapelou a následuje vystoupení hardcorových formací z okolí Los Candelabros a B-side.

Divadelní maraton hlavního programu začne v sobotu ve 14:15 hodin. Divadelní studio Viktorka z Holešova se ukáže v sokolovně se svou vůbec první nastudovanou hrou, a to Havlovou absurdní aktovkou Audience. Dvě divadelnice tvořící hradecké uskupení Mízou do dřeva Pavla Šefrnová Bútorová a Barbora Jažáková v Myšárně zase rozpohybují a hudebně i poeticky oživí papírové obrazy Jindry Pevného v představení Kdyby se ztratili...

Brněnský Buran Teatr v sobotu od 17 hodin zahraje v Čapkově sále. Žáci Základní umělecké školy z Plzně se souborem Mrož v krabici představí v Jiráskově divadle své nastudování Kafkových povídek.

V nedělním programu zaujme divadelní klasika, již si Divadýlko na dlani z Mladé Boleslavi přetvořilo podle svého do inscenace Vávra aneb Všechno co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat.

Pondělní podvečerní blok v Jiráskově divadle bude patřit tanci a pantomimě. V Čapkově sále se dá navštívit setkání s profesorem DAMU sedmaosmdesátiletým Janem Císařem, který se od sedmdesátých let jako lektor věnuje amatérskému divadlu. Od 17.30 hodin vystoupí pražské divadlo Geisslers Hofcomoedianten, které vzešlo z okruhu náchodských tvůrců a kukského barokního divadla a postupně se profesionalizovalo.

Úterní program otevře v poledne v Jiráskově divadle Radim Vizváry s pantomimou pro nejmenší, kdy pro ně rozehraje celý papírový svět. Ve 20.30 hodin se pak dospělí mohou potěšit jeho pojetím současné pantomimy v představení Sólo.

Hraje se už v předvečer přehlídky Komedií Neila Simona Bosé nohy v parku v podání červenokosteleckých ochotníků souboru Na tahu začíná festival už v pátek 2. srpna od 18 hodin. Večer se dá strávit v Jiráskově parku při doprovodném programu. Od 19 hodin začne koncert rockové kapely In4mation. Ve 20.15 hodin pořadatelé vztyčí festivalovou vlajku na náměstí a místní ochotníci připraví tradiční pořad Lucerna přátelství. Poté ještě zahrají v parku Benjaming’s Clan a Justin Lavash. Slavnostní zahájení se koná v sobotu ve 14.30 hodin.

Ve čtvrtečním programu se od 14 hodin představí slovenský soubor Hugo z Pruského s dramatem Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy.

Budou koncerty, pohádky i výstavy

Bohatou nabídku slibuje i doprovodný program HronOFF, který divákům nabídne 20 inscenací ve 28 představeních od klasického divadla po alternativní formy i osm pohádek pro děti.

Do parku se dá zajít v pondělní večer na týnišťský dixieland Black Buřiňos, v úterý na Heebie Jeebies a v pátek na Rockfest. Slavnostní zakončení pak slibuje sobotní ohňostroj a koncert skupiny The Silver Spoons.

Knihovna chystá přednášku i vycházku s čapkologem Hasanem Zahirovićem. Prvně ožije starý mlýn čili papírna vlastněná kdysi prarodiči spisovatelů Čapků. Poté, co město zrušilo její prodej, nadšenci uklidili přízemí a uspořádají výstavu robotů vyrobených dětmi.

Řada divadelníků přijede načerpat poznatky na workshopy. „Pro divadelníky je připraveno dvanáct praktických seminářů a diskusní skupiny Problémový club a Hydepark. přihlásilo se na dvě stě seminaristů z celé republiky,“ dodává Julínek.

Podrobný program je na webu přehlídky. Vstupenky pro veřejnost se prodávají v infocentru i na webu. Pořadatelé letos slibují slosování vstupenek nad 300 korun o let balonem. Za řekou bude stanové městečko se zvýhodněnou cenou pro ty, kdo zůstanou déle než tři dny. Opodál se děti mohou vydat do zábavní zóny Her bez hranic vždy od 11 do 20 hodin. Po dobu festivalu dopravci posílí autobusové spoje.