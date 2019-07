Majitel ubytoven nabídl dům radnici, lidé se báli vyloučené lokality

Podnikatel provozuje například ubytovny v Kladně. Obyvatelé Jindřichova Hradce se proti jeho plánům na jihu Čech bouřili. Báli se, že se z budovy stane ubytovna pro sociálně slabé občany a klidná oblast se promění ve vyloučenou lokalitu.

Nyní ještě nezkolaudovaný objekt nabízí realitní kancelář za 19 milionů korun a město čeká na odhadní cenu. Radnice by koupí částečně vyřešila nedostatek městských bytů. Další chce sama vybudovat v areálu bývalých kasáren ve Václavské ulici.

„Čekáme na čistopis odhadu nemovitosti, protože musíme mít každý nákup pokrytý odhadem. Nevím, jestli bude pro současného majitele přijatelný. Až budeme mít dokument v ruce, budeme se snažit s majitelem najít společný bod, kde bychom byli schopni se domluvit,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (ČSSD).

Doplnil, že město by muselo v objektu provádět další úpravy, protože současný stav by jeho potřebám nevyhovoval. „Museli bychom nechat zpracovat nový projekt. Nicméně je to zajímavá lokalita a myslíme to skutečně vážně,“ zdůraznil starosta.

V budově v Nežárecké ulici, kde dříve bylo devět bytů, vybudoval majitel Miloš Vorlíček 28 obytných jednotek, které jsou těsně před dokončením. Nyní se podnikatel, který provozuje i ubytovnu v Kladně, rozhodl bytový komplex prodat.

„Nabídl jsem to městu, protože se pan starosta se mnou vždy snažil dohodnout. Nyní už to nezvládám zdravotně a také doprava se za čtyři roky, co sem jezdíme, protáhla ze dvou hodin na čtyři. Je to pro mě velká zátěž, fyzická i psychická,“ uvedl Vorlíček.

Starosta: Byty by se měly stavět

Výstavbu nových malometrážních bytů v klidné lokalitě na dohled od historického centra provázely protesty místních obyvatel, kteří se báli nepřizpůsobivých nájemníků. Podle Mrvky ale není možné situaci plošně řešit tak, že všechny problematické objekty skoupí město. Připravované zákony podle něj takzvaný obchod s chudobou značně omezí.

„Trochu se bojím toho, že atmosféra, která se ve městě začíná vytvářet, směřuje k tomu, že všude, kde by se nějaká výstavba objevila, tak tam bude město nahrazovat činnost realitních kanceláří a bude skupovat všechno, kde se budou plánovat stavby,“ poznamenal Mrvka.

Starosta zdůraznil, že město by ale mělo budovat bydlení pro lidi, kteří na drahé byty od soukromých podnikatelů nemají peníze. „Jsem přesvědčený, že byty by se měly stavět. Ale jak developerským systémem, tak by se mělo zapojit i město, které by mělo mít klasické nájemní byty, protože my se musíme postarat i o ty, kteří se nechytnou u developerů,“ zdůraznil Mrvka.

Jedním z míst, kde mohou v nejbližší době vzniknout nájemní byty, jsou bývalá kasárna ve Václavské ulici. Tam je nyní osmnáct bytů, které město vybudovalo před 23 lety, a budova potřebuje celkovou modernizaci.

Při ní chce radnice přistavět další křídlo z bývalé prádelny, kde by mohlo vyrůst více než 20 dalších nájemních bytů. Radnice počítá i s dalším využitím půdních prostor.

Na přestavbu chce příští rok nechat vypracovat projekt. „My to tam budeme moci ještě rozšířit, až se vyřeší majetkoprávní vztahy s vedlejším sběrným dvorem,“ podotkl Mrvka s tím, že pro další možnou výstavbu bytů má město i prostory na sídlišti Vajgar.