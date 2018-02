Zubařů ubývá a stárnou, proto mají na Jindřichohradecku „putovní“ pohotovost

Zatímco dosud se mohli pacienti s palčivou bolestí zubů ve volných dnech spolehnout na otevřené dveře pohotovostí v Jindřichově Hradci a Dačicích, od nadcházejícího víkendu si musí zvykat na nový režim.

Pohotovostní služby na Dačicku a Jindřichohradecku se sdružují a zubní lékaři budou sloužit o víkendech a svátcích v době od 8 do 12 hodin ve svých ordinacích v celém rozlehlém okrese.

Oblastní stomatologickou komoru v Jindřichově Hradci vedl k zeštíhlení pohotovosti ubývající počet a přibývající věk sloužících lékařů. Proti jejímu omezení se však postavilo 24 starostů měst a obcí z Dačicka.

„Když je člověku 25 let a rozbolí ho o víkendu zuby, najde si pomoc. Ale pro staré lidi to není řešení. Jednak si sloužícího lékaře ani nenajdou, jednak jde o střídání míst - jednou tam, podruhé jinde. A to je problém, protože to v těch obcích neznají. Pojedou 65 kilometrů se silnou bolestí přes celý okres někam, kde budou jako detektiv hledat sloužícího zubaře. To mohou rovnou říct, že se zubní pohotovost pro příhraniční Dačicko, kde žije přes 19 tisíc obyvatel, zrušila,“ řekl starosta Slavonic Hynek Blažek.

Podle aktuálního rozpisu služeb budou obyvatelé Dačicka čekat na pohotovost v Dačicích až do 2. dubna. O tomto víkendu bude sloužit v sobotu zubař v Třeboni a v neděli v Chlumu u Třeboně, příští víkend pak v Jindřichově Hradci a ve Studené.

„Současný systém už byl neudržitelný. Zubaři stárnou a ubývají. V Jindřichově Hradci slouží 18 lékařů, z toho 12 je ve věku nad 60 let, dva dokonce přes 70 let. V Dačicích to fungovalo tak, že každý z pěti zubařů tam sloužil celý víkend. Teď najdou pacienti pohotovost v ordinacích po celém okrese, každý volný den na jiné adrese,“ popsal Pavel Havlíček, šéf jindřichohradecké oblastní stomatologické komory.

Zástupci komory uvažovali i o variantě centrální ordinace v Jindřichově Hradci, do níž by jezdili všichni sloužit. „Pro pacienty by to bylo výhodné, argumenty proti tomuto modelu byly vysoké náklady na centrální ordinaci. A také nevím, jak by se na víkendové dojíždění tvářili kolegové v seniorském věku,“ sdělil Havlíček.

Při svých pohotovostních službách zjistil, že ošetření vyhledá okolo deseti až dvaceti pacientů. Přitom 80 až 90 procent z nich otevřeně přiznává, že je zuby bolí čtrnáct dní i déle. Situaci však řeší až na pohotovosti poté, co už nemohou bolest vydržet.

„Člověk, který chodí na preventivní prohlídky a o zuby se stará, přijde na pohotovost opravdu výjimečně,“ podotkl Havlíček.

Ze zákona se má postarat o pohotovostní služby pro své obyvatele kraj. „Jihočeský kraj provozuje zubní pohotovost v Českých Budějovicích a záložní v Táboře. V dalších okresech si staví služby stomatologové sami. Někdy mají lidé tuto službu blíž, jindy dál. Je to velmi těžké - zubařů je málo, pacientů moc, ale přesto tento systém nikdy nebyl lepší než ten současný,“ podotkl šéf krajského odboru zdravotnictví Petr Studenovský.