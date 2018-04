TOP 09 se změnila ve fanklub. Odcházím ale v dobrém, říká Vedlich

Se svou stranou se sice neloučí hlasitým bouchnutím dveří jako například Václav Víška, jenž zničil legitimaci hnutí ANO, přesto lze odchod Jindřicha Vedlicha zTOP 09 považovat za jistou rebelii.

Náměstek primátora pro rozvoj města přestoupil do uskupení, které svým charakterem TOP 09 určitě bude krást hlasy. Stává se lídrem sdružení Slušná politika a Hradečtí patrioti.

Co vás vedlo k odchodu z TOP 09? Existovala nějaká poslední kapka, kdy jste si řekl dost?

Ne, opravdu nic takového. Za prvé se chci věnovat hlavně místní politice, což je první důvod. A druhý důvod je ten, že topka je nyní jinou stranou, než tou, do které jsem vstupoval. Přišel jsem hlavně díky panu knížeti Karlu Schwarzenbergovi a Leoši Hegerovi. Obou si stále nesmírně vážím, jenže topka se posunula a postupem času se z ní stal - v uvozovkách - jen fanklub Miroslava Kalouska, což mne neuspokojovalo. To jsou dva hlavní důvody.

Mrzelo vás něco i na vystupování TOP 09 na krajské či komunální úrovni?

V první řadě je třeba říct, že s TOP 09 se v každém případě rozcházím v dobrém. Byl jsem v ní deset let a navázal jsem tu nejen dobré pracovní, ale i mezilidské vztahy. Je pravda, že na některé věci jsme měli ne zcela totožné názory, ale vážně se rozcházíme v dobrém a mám a budu tu mít celou řadu dobrých přátel.

Takže Karel Schwarzenberg a Leoš Heger přece jenom nejsou poslední poctivé a charakterní pilíře topky?

Ale ne, kromě obou zmíněných pánů je to zcela jistě například pan senátor Czernin.

Přijde mi, že TOP 09 je poněkud pasivní při skládání vlády. Nebyl to také důvod, který vás přiměl k odchodu?

To ne. Pravda však je, že sestavování nové vlády sleduji s nesmírnými obavami. Ostatně na nedávném protestu studentů v Hradci Králové jsem sám vystoupil a nikoli coby náměstek primátora, ale jako bývalý studentský vůdce z roku 1989. Je hrozné, že po téměř třiceti letech musím znovu vystupovat na náměstích. Zatímco my jsme v roce 1989 pomohli svobodu obnovit, na současných studentech je, aby svobodu pomohli zachovat.

Máte sympatie k takzvanému společnému postupu šesti demokratických stran, tedy menšinové vlády, kterou by mohlo tolerovat vítězné hnutí ANO?

Jakýkoli pokus zachovat demokratickou vládu velmi vítám. Myslím si, že nedemokratické strany, mezi které počítám KSČM a okamurovce, by se neměly podílet na správě věcí veřejných v České republice. Na západ od nás by to myslím bylo naprosto nemyslitelné. Je však otázka, nakolik je tento pokus reálný.

Na náměstích se nedávno demonstrovalo především proti vládě Andreje Babiše. Jaký je tedy váš názor?

Omlouvám se za svůj názor, ale myslím si, že „samet“ byl až příliš sametový. Došlo to tak daleko, že naším premiérem by měl být člověk nejen trestně stíhaný, ale i prokazatelně bývalý estébák. To je absolutně nepředstavitelné.

Jak dlouho jste nad nabídkou Patriotů přemýšlel?

Na druhém místě kandidátky bude pan František Řehounek. Znám ho hodně let a je to jeden z mála lidí, za které bych dal ruku do ohně. O této možnosti jsme se samozřejmě bavili, přesně nevím, jak bych to časově vymezil, ale prostě jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat. Jde o společenství dobrých a slušných lidí, které mám rád a které spojuje hrdost a láska k Hradci Králové. A právě tady vidím své místo, protože k těmto ideám se také hlásím.

Je však otázka, zda láska a hrdost k Hradci bude ve volbách stačit. Připomínám, že Hradečtí patrioti dostali v posledních komunálních volbách v roce 2014 jen 1,89 procenta hlasů...

Tyto obavy nemám. Na kandidátce bude spousta zajímavých jmen, takže počítám, že kandidátní listina je schopná získat sedm až osm procent. Že by se nedostala do zastupitelstva, si vůbec nepřipouštím. Nechci, aby to vyznělo jako neskromnost, ale myslím, že za osm let mě již občané Hradce Králové také poznali. Nemám se za co stydět a myslím si, že s mojí podporou se Patrioti do zastupitelstva určitě dostanou. Kandidátka se bude jmenovat Slušná politika a Hradečtí patrioti a právě slušnou politiku mám jako svoji značku už deset let.

A jak byste se smířil s případným stěhováním do opozice?

Nemůžeme předvídat, jak volby dopadnou. Předpokládám ale, že sestavování koalice bude velmi složité. Bude tam spousta neznámých.

Přestože volby jsou ještě příliš daleko, myslíte, že se budete v kampani vymezovat třeba proti současnému primátorovi?

V žádném případě nebudu negativistický. Naopak. Vedení města se povedla celá řada dobrých věcí. Známé přísloví praví, kdo nic nedělá, nic nezkazí. A tady se toho udělalo opravdu hodně.

Nevadí vám, že poslední volební program Patriotů byl poněkud monotónní a mluvili převážně o nutnosti postavit nový fotbalový stadion?

Nyní bude program velmi vyvážený. Pracujeme na něm a určitě bude zohledněná celá škála: rozvoj města, školství, kultura, doprava, sport, životního prostředí. Všechny tyto položky budou rovnoměrně složené a nebude upřednostněna jedna na úkor druhé.