Bezdomovec z Jilemnice po útoku pěstmi zemřel, obžalovaný dostal 11 let

Incident se odehrál loni na jaře, kdy Tomáš Řehoř a jeho kamarád, kteří pili alkohol a kouřili marihuanu, vyrazili do parku, kde v tu chvíli seděli dva bezdomovci. Podle spisu Řehoř jednoho z nich bezdůvodně udeřil pěstí do hlavy. Napadený spadl z lavičky na zem, čehož obžalovaný využil a začal ho kopat do hlavy. Když přestal, bezdomovec se sebral a utekl.



Podle žalobce se pak Řehoř vrhl i na druhého bezdomovce. Srazil ho na zem a pak ho znovu nadzvedl, aby s ním mohl surově praštit o chodník. Pak ho ještě dvakrát kopl do hlavy.

„Tím mu způsobil poranění hlavy, otok mozku a krvácení. Poškozený druhý den na následky zranění zemřel,“ stojí ve spisu.

Obžalovaný se před soudem hájil, že v minulosti prodělal boreliózu, po níž trpí výpadky paměti. „Nepamatuji si to, nevím, kde je pravda. Omlouvám se poškozenému,“ uvedl.

Znalec však možnost ztráty paměti obžalovaného v souvislosti s boreliózou vyvrátil. Podle něj dosavadní šetření nic takového nepotvrdilo. Zároveň odmítl, že by obžalovaný trpěl duševní poruchou.

Neměl jsem v úmyslu někomu ublížit, řekl obžalovaný

U soudu dnes vypovídal také druhý napadený bezdomovec. Řekl, že obžalovaný mu nejdříve dal facku a pak na něj vytáhl obušek.

„Dal mi několik úderů obuškem, pak do mě kopal. Když se naskytla příležitost, utekl jsem do pole, kde jsem byl až do druhého dne, kdy mi bylo hrozně špatně a musel jsem do nemocnice. Tam jsem byl tři týdny kvůli poranění hlavy,“ vypověděl.

Podle svědků byl s Řehořem na místě činu ještě jeho kamarád, který napadání přihlížel. Policie ho nestíhala.

V závěrečné řeči obžalovaný vyjádřil lítost nad svým činem a znovu zdůraznil, že si nic nepamatuje. „Chtěl bych říct, že jsem neměl v úmyslu někomu ublížit a usmrtit ho,“ konstatoval.

Hrozilo mu až šestnáct let vězení. Soud mu kvůli jeho poměrně nízkému věku a dobrému předpokladu pro resocializaci udělil trest nižší, a to jedenáct let ve věznici s ostrahou. Verdikt odůvodnil tím, že obžalovaný jednal bezdůvodně, surově a ohrazoval se vůči lidem bez domova.

Rozsudek je nepravomocný, státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání.