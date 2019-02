Jihomoravský kraj zvažuje nákup technologického parku, firmy jsou proti

„Firmy, jako prodejce letenekKiwi nebo IBM, chtějí expandovat. A projevily zájem zůstat co nejblíže Jihomoravskému inovačnímu centru (JIC). Z našeho pohledu je výhodnější přemýšlet v delším časovém horizontu a počítat, že peníze, které investujeme do nákupu, se nám vrátí z daní rozvinutých firem,“ prohlásil krajský náměstek pro vědu a výzkum Jan Vitula (TOP 09).

Sám ovšem upozorňuje, že záměr zatím neodsouhlasila ani krajská rada, natož zastupitelstvo, které má v rozhodování o nákupu finální slovo.

„Zatím sbíráme podklady, tak abychom je mohli předložit politickým klubům a zastupitelům. V pondělí (25. února) má rada kraje rozhodnout o harmonogramu jednání,“ řekl.

Proti nákupu akcií je ale Regionální hospodářská komora (RHK) v čele s Ladislavem Chodákem. Tvrdí, že soukromý sektor oblast rozvine rychleji a lépe.

„Firmy, které ve stávajícím parku sídlí, nemají s rozvojem vědy a výzkumu příliš společného. Pro kraj je to běžný realitní byznys a do toho by se podle nás neměl vměšovat,“ zdůvodnil Chodák.

Cena přesahuje půl miliardy

Členem RHK je přitom i společnost Trikaya, která má o pozemky zájem. Firma P&O zatím jedná s krajem, pokud jednání zkrachují, bude Trikaya druhá v pořadí.

Předběžná cena, již zástupci kraje stanovili za odkoupení polovičního podílu na Technologickém parku, je 21,5 milionu eur, v přepočtu 551 milionů korun. „Cena rozhodně není konečná, měnit ji mohou výše kurzů, úvěrové nabídky a můžeme o ní ještě vyjednávat,“ upozornil Vitula.

Pokud půjdou všechna jednání hladce, krajští zastupitelé by o nákupu měli rozhodovat na konci dubna.

Technologický park vlastní z poloviny dubajská firma P&O, téměř celou druhou polovinu má město Brno a jedinou akcií disponuje Vysoké učení technické.

„Je lepší, když areál bude vlastnit buď pouze soukromý sektor, nebo výhradně veřejný sektor. Spolupráce obou není vhodná a moc dobře nefunguje,“ připustil Chodák. Zástupci města ale prozatím nikdy jasně neřekli, jestli budou chtít svůj podíl někdy odprodat.

A právě to hraje do karet kraji. „Spolupráce s městem a vysokými školami už funguje, třeba právě v JIC. Pokud by se přesto výhledově stal kraj jediným vlastníkem, může rozvoj být velmi dobrý. V zahraničí máme spoustu příkladů, kdy je veřejný sektor dobrým hospodářem a finančně se to vyplácí,“ myslí si Vitula.