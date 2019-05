Kraj prodělá na energiích desítky milionů, doplatí na nákup v aukci

Jihomoravský kraj nyní řeší, kde vezme necelých 30 milionů korun na další ročník MotoGP v Brně. Přitom by mohl ušetřit až dvojnásobnou částku jen na účtech za plyn a elektřinu.

Vyplývá to z dokumentu z krajského úřadu, který srovnává aktuální ceny v jednotlivých krajích. Krajská společnost Cejiza, která nákupy energií pro hejtmanství a jeho zařízení zajišťuje, totiž jako jedna z mála v republice šla cestou takzvaných elektronických aukcí, které podle odborníků už mají zlatou éru dávno za sebou.

Výsledek? Jihomoravský kraj má ze všech hejtmanství v zemi nejvyšší cenu za plyn a dobře si nestojí ani v platbách za elektřinu.

Ředitele krajských organizací tak zřejmě čeká nepříjemné překvapení v podobě faktur za energie. Už na posledním zastupitelstvu se schvalovala provozní dotace 2,6 milionu pro kulturní zařízení. A další budou pravděpodobně následovat.

„Ceny, které Cejiza vyjednala, jsou naprosto strašné. Dá se očekávat smršť žádostí. Pokud již požádala o provozní dotaci kulturní zařízení, budou následovat školy i nemocnice,“ prohlásil jeden z ředitelů krajské nemocnice, který si nepřál být jmenován.

Rozpačitě reagovali i další oslovení šéfové krajských organizací. Do kritiky se pustili lidovci, kteří paradoxně před sedmi lety iniciovali vznik Cejizy. Jejich tehdejší náměstek hejtmana Stanislav Juránek sliboval výhodnější ceny energií i mobilních tarifů. Od té doby se však koalice ve vedení kraje změnila a lidovci skončili v opozici.

„Cestou elektronické aukce se rozhodla jít organizace už loni v srpnu. V aukci na plyn získala cenu 702 korun za MWh bez DPH a dopadla nejhůř ze všech krajů. V aukci o elektřinu se přihlásili jen dva uchazeči, kteří podali tak špatné ceny, že se musela aukce třikrát opakovat. Nakonec se muselo výběrové řízení zrušit. Až na konci listopadu se proto nákup začal řešit přes burzu, kde se podařilo získat lepší ceny, ale stejně jsou ve srovnání s jinými kraji jedny z nejhorších,“ tvrdí krajský zastupitel a starosta Velatic Jan Grolich (KDU-ČSL).

Mrzí nás to, ale postup nebyl špatný, říká jednatelka

Podle jeho slov by hejtmanství při porovnání s cenami například Plzeňského kraje mohlo ušetřit jen na spotřebě elektřiny přes 42 milionů.

„Špatný nákup energií kritizujeme od začátku, ale až po předložení analýzy jsme zjistili, jak špatně na tom jsme. Vedení kraje nad tím jen krčí rameny,“ podotkl Grolich.

Srovnání vyjednaných cen energií Plyn (bez DPH v Kč/MWh) Jihomoravský kraj 702, 702

Plzeňský kraj 584, 569

Jihočeský kraj 690, 675

Středočeský kraj 667, 654

Kraj Vysočina 585, 590

(první cifra je cena pro maloodběratele, druhá pro velkoodběratele) Elektřina (bez DPH v Kč/MWh) Jihomoravský kraj 1 575, 1 642

Kraj Vysočina 1 306,5, 1 272

Plzeňský kraj 1 250, 1 239

Zlínský kraj 1 208,1 196

(první cifra značí nízké napětí, druhá vysoké napětí)

Jednatelka Cejizy Libuše Podolová tvrdí, že rozhodně nebyli jedinou krajskou organizací v zemi, která se snažila výhodné ceny získat nejprve přes elektronickou aukci.

„Uvědomujeme si, že jsme nakoupili draho, a mrzí nás to, ale postup nebyl špatný. Pan Grolich mluví velmi zjednodušeně. Sledovali jsme, co se na trhu s energiemi děje, a v okamžiku, kdy jsme zjistili, že v elektronické aukci nám dodavatelé nenabídli výhodné ceny, tak jsme řízení na elektřinu zrušili a šli jsme nakupovat na burzu. Na to, jestli to šlo udělat jinak, nedokážu odpovědět,“ uvedla Podolová s tím, že kraj měl dříve s elektronickými aukcemi dobré zkušenosti.

„Smlouvu na elektřinu máme uzavřenou na dva roky, plyn na jeden rok. Brzo budeme vyjednávat nové ceny, situace může být naprosto jiná. Trh se neustále vyvíjí, nikdo nechce vyjednat nevýhodné podmínky,“ doplnila Podolová.

Redakce se pokoušela získat vyjádření hejtmana Bohumila Šimka (ANO), byl však na dovolené. Podle jeho náměstka Martina Malečka (SjM) si vedení kraje počká na vysvětlení vedení Cejizy. „Pan Grolich získal z krajského úřadu informace, ke kterým se dotčená organizace neměla možnost vyjádřit. Jde skutečně o složitou problematiku,“ uvedl Maleček.

Aukce už není výhodná, upozorňuje ekonom

Podle ekonoma společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera prožívaly elektronické aukce svou zlatou éru v dobách, kdy klesaly ceny energií.

„Nyní, když naopak rostou, již aukce až tak výhodné nejsou. Na burze se aktuálně rovněž obchoduje za zvýšené ceny. Má však jednu velkou výhodu. Minimalizuje jedno z hlavní rizik elektronických aukcí, a sice nedostatečnou kvalitu dodavatele. Vzhledem k tomu, že účastníci burzovních transakcí musí splňovat požadované standardy, odpadá riziko, že dodavatel od smlouvy nakonec odstoupí,“ vysvětlil ekonom, proč je lepší pokusit se získat výhodnější ceny energií na burze.

Právě kvůli těmto výhodám před osmi lety začal hledat dodavatele elektřiny a plynu přes burzu, a nikoliv skrze elektronické aukce, již zmiňovaný Plzeňský kraj, respektive jeho organizace pod názvem Centrální nákup.

„Výhodou nákupu na komoditní burze je také jednodušší a rychlejší postup i minimalizace rizika napadání soutěže, kdy není možné podat námitky nebo návrh na ÚOHS. Důležité je však správné načasování nákupu, protože ceny energií jsou v čase proměnlivé. Výhodou burzy jsou také jednotné smluvní a cenové podmínky pro všechny,“ vysvětlila ředitelka organizace Centrální nákup Jana Dubcová, proč šli jinou cestou než Cejiza.