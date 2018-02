Vymyslel vyhledávač letenek. Teď je Dlouhý krajským podnikatelem roku

Cenu převzala Tereza Lišková, PR manažerka společnosti Kiwi.com. „Věříme, že budeme moci úspěšně reprezentovat Jihomoravský kraj i Českou republiku ve finále soutěže,“ prohlásila.

Nápad založit projekt na prodej letenek vznikl zcela spontánně. A to když Dlouhý hledal co nejlevnější cestu na dovolenou do Portugalska. Zjistil, že najít informace je docela složité.

„Řekl si tehdy, proč už neexistuje nějaká firma, která dokáže kombinovat letenky. A tak se toho ujmul,“ sdělila PR manažerka společnosti, která sídlí ve čtyřech patrech kancelářské budovy v kampusu v Brně-Bohunicích.

EY Podnikatel roku Oliver Dlouhý ziskem krajského ocenění postoupil do celostátního finále podnikatelské soutěže, které se bude konat 27. února v Praze. Vítěz z Česka se zúčastní světového finále ve dnech 13. až 17. června v Monte Carlu. Soutěž pořádá poradenská firma EY ve světě od roku 1986, do soutěže je nyní zapojeno 60 zemí světa na šesti kontinentech. Rozhodování o vítězi vychází z kritérií, jimiž jsou podnikatelský duch, inovace, čestnost, poctivost a osobní vliv, strategická orientace, finanční výsledky, celostátní či mezinárodní dopad.

Brněnská firma tak stojí na modelu kombinace letenek mezi různými letadly a jejich nabídce lidem ke koupi. „Lidé chtějí mít komfort a mít vše v jedné letence, což jim nabízíme,“ doplnila Lišková.

Spousta lidí z celého světa si tak ke Kiwi.com našla cestu. V průměru dnes každý den vyřídí 8000 objednávek a jejich aplikace, na které pracuje zhruba 400 vývojářů, dokáže zprostředkovat až 750 milionů kombinací letů. Vše se přitom neustále aktualizuje, takže se jedná o obrovské objemy dat, které běží na čtyřech stovkách serverů.

Poslední roky zažívá firma obrovský růst. „Na konci roku 2014 jsme měli šest zaměstnanců, na konci roku 2015 jich bylo 206 a na konci roku 2016 už 689. Dnes je to necelá tisícovka v Brně,“ popsala Lišková firemní vývoj. Dalších 700 lidí zaměstnává firma jinde po světě.

A chce dále expandovat, do roku 2021 spustit další službu. Zákazníkům dá možnost zkombinovat úplně všechny druhy dopravy od domu až po hotel. „Od taxíků, který vás vyzvedne doma a doveze na vlak, tím se dostanete na letiště a letadlem odletíte kam potřebujete,“ představila plány Tereza Lišková.