Jihomoravské Křídlůvky mají trable se svým hřbitovem

Rádiu Impuls to potvrdil místostarosta Antonín Pacík: „Nejdřív po nás chtěl roční nájem 30 tisíc korun. Podotýkám, že ta parcela má 238 metrů… To se nám samozřejmě nelíbilo, tak jsme mu nabídli, že od něho tu parcelu odkoupíme. Nebyla s ním ale řeč. On za těch 238 metrů chtěl 4 hektary orné půdy!“

Zajímavé je, že v Křídlůvkách jsou zatím ve slepé uličce obě strany. Obec nevlastní svůj hřbitov a majitel hřbitova na něm nesmí nic podnikat. Zákon o pohřebištích to totiž nedovoluje.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze zvukového záznamu: