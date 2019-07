Z chaty Mládí na Šumavě chce Jihočeský kraj udělat luxusní penzion

Na chatu Mládí v šumavském Zadově vzpomíná řada lidí z jižních Čech jako na místo, kde zažili se školou legendární lyžařský výcvik, ale i další akce.

„Poprvé jsem tam byl už jako třeťák na základce na škole v přírodě. V šesté třídě pak na lyžařském kurzu a do třetice na seznamovacím pobytu v prváku na gymnáziu. Jídelna i pokoje byly docela v pohodě, ale sprchy už dost zašlé,“ vzpomíná 22letý vysokoškolák David z Českých Budějovic.

Vlastníkem chaty je Jihočeský kraj a nyní začal připravovat její obnovu. Jenže opoziční klub zastupitelů za ODS požaduje, aby koalice přípravu přestavby areálu zastavila. Chce, aby byl záměr projednán v zastupitelstvu a to se k němu mohlo vyjádřit.

„Rada kraje před prázdninami schválila výběr dodavatele na zpracování projektu za čtyři miliony korun, aby kreslil něco za 80 milionů. Přitom to měli nejdřív představit v zastupitelstvu a ne to upéct v tichosti za zády zastupitelů,“ říká Martin Kuba, předseda klubu krajských zastupitelů ODS.

Podle záměru popsaného ve schválení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci má dojít k zásadní rekonstrukci a přestavbě. Výsledkem má být penzion s nově vybudovanými bezbariérovými byty, apartmány a navíc je plánováno rozšíření o saunový svět.

Je to nesmyslná investice, tvrdí opozice

„Předpokládaná cena investice je 76 milionů korun bez daně. Tak rozsáhlou investici do takového objektu z veřejných peněz považujeme za nesmyslnou. Penzion se saunovým světem na Šumavě nemá stavět krajský úřad, ale soukromý investor a provozovatel,“ míní Kuba.

Stanovisko ODS podporují i představitelé nejpočetnějšího krajského opozičního klubu ANO.

„Postup rady kraje asi není nezákonný, ale bylo by minimálně slušné a taktické, aby o tomto projektu zastupitelstvo informovala. Podle mého názoru by kraj neměl podnikat v hoteliérství, kraj ani město nikdy nejsou dobří podnikatelé a mají zajišťovat jiné věci,“ popisuje krajský zastupitel František Konečný z hnutí ANO.

Chata Mládí patří od loňského února pod správu organizace Krajské školní hospodářství. Rekreační zařízení s celoročním provozem tvoří dvě budovy s 80 lůžky.

„Provoz je ztrátový, protože se aktuálně dá využívat jen jedna část chaty. Uvažovali jsme i o prodeji tohoto majetku, ale odbor školství namítal, že potřebuje zázemí pro své školy na lyžařské i sportovní výcviky a také na porady ředitelů škol. Proto jsme se rozhodli chatu zrekonstruovat,“ objasňuje Jaromír Novák, náměstek hejtmanky pro finance a majetek kraje.

Zároveň odmítá výtku opozice, že krajská koalice chystá investici v řádech desítek milionů korun za zády zastupitelstva.

„Rozhodli jsme o zpracování studie a kdyby opozice dávala pozor, našla by peníze na ni v rozpočtové změně, která zastupitelstvem prošla. A jakýkoli další náklad, který by do obnovy šumavské chaty šel, musí zase schvalovat zastupitelé,“ konstatuje Novák.

Plzeňský kraj vlastní hotel

Tím, že zastupitelstvo převedlo rekreační objekt na Šumavě pod své Krajské školní hospodářství, si musí tato organizace na svěřený majetek vydělat sama z doplňkové činnosti, jako je například rybářství nebo prodej dřeva.

„Při pololetní uzávěrce dosáhla ztráta chaty Mládí výše 303 tisíce korun. Je v ní jen minimální provoz, teď je to zabukované pro letní soustředění dětí, ale plno tam nebude. Provoz je hodně utlumený, a pokud to má být konkurenceschopné, je potřeba to zmodernizovat podle toho, na jakou skupinu se to zaměří,“ sdělila Kateřina Pixová, zástupkyně ředitele Krajského školního hospodářství pro ekonomiku.

Záměrem kraje je, aby chata Mládí nadále sloužila hlavně pro školství. „I po obnově to chceme nabídnout školám pro lyžařské a další pobyty, ale i na školení učitelů a ředitelů. Pokud zbude kapacita, tak i na rekreaci zaměstnanců krajského úřadu,“ plánuje náměstek hejtmanky pro školství Zdeněk Dvořák.

Podobné zázemí pro své střední školy pořídil před pěti lety i Plzeňský kraj. Za hotel Malá Paříž na šumavském Špičáku s 33 lůžky a restaurací zaplatil téměř 15 milionů korun a dal ho do správy Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy.

„O hotel se starají naši zaměstnanci a žáci oboru kuchař-číšník i gastronomie tam mají praxi. Střídají se tu hlavně lyžařské kurzy se seznamovacími a turistickými pobyty a hotel si na provoz vydělá,“ shrnuje ředitel školy Vladislav Smolík.